В Україні оновили «пакунок малюка» — Finance.ua

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В Україні оновили «пакунок малюка»

Казна та Політика
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В Україні оновили «пакунок малюка»
В Україні оновили «пакунок малюка»
До пологових будинків доставили вже понад 5,5 тисяч нових пакунків малюка. Їх безкоштовно може отримати кожна сім’я, в якій народилася дитина.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з прав дітей в понеділок, 24 червня.

Про програму

«Пакунок малюка» — це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина.
Мета цієї програми — підтримати родину з новонародженою дитиною та допомогти батькам забезпечити належний догляд за немовлям.
Цьогоріч, Міністерство соціальної політики України оновило склад «Пакунку малюка» із урахуванням побажань батьків та думки експертів.

Що змінилось

В оновлений «Пакунок малюка» додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають.
Крім того, у новому пакунку малюка додана книжка «Від народження до року». Це практичний порадник для всіх батьків новонароджених дітей, який вмістив найкраще зі світового досвіду і об’єднав зі знаннями українських експертів та експерток.

Компенсації замість «пакунку малюка»

В Україні також реалізується пілотний проект, який дозволяє обрати батькам замість «пакунку малюка» одноразову грошову виплату.
Подати заяву на виплату грошової компенсації за «пакунок малюка» можна через єМалятко або звернутися із заявою особисто до органів соціального захисту.

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«Ми даємо батькам можливість вибору: або отримувати бейбі-бокси, або ж кошти, які можна витратити виключно на придбання необхідних речей для малюків. Батьки новонароджених малят можуть вибрати зручний для них заклад торгівлі за допомогою реєстру. Наразі, Держслужба у справах дітей продовжує опрацювавати звернення торгівельних магазинів на підключення до проєкту», — зазначив Голова відомства Петро Добромільський.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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