Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2025 році: умови, розмір і порядок оформлення — Finance.ua

Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2025 році: умови, розмір і порядок оформлення

Пенсійний фонд розширив перелік своїх функцій. Тепер фонд може призначати та виплачувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

«Допомога малозабезпеченим сім’ям — це державна соціальна підтримка, яка надається сім’ям, що мають сукупний дохід, нижчий за прожитковий мінімум, встановлений для відповідної сім’ї. Призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюється відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“», — сказано в повідомленні.

Хто може отримати допомогу

Право визначається з урахуванням:

доходів — середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум для сім’ї;

майнового стану — сім’я не здійснювала покупки понад 50 тис. грн, не має депозитів понад 100 тис. грн, кількох авто (молодших 15 років), кількох квартир чи будинків;

зайнятості — працездатні члени сім’ї повинні працювати або активно шукати роботу.

Для багатодітних сімей майнові обмеження не застосовуються.

Хто входить до складу сім’ї

чоловік, дружина та їхні неповнолітні діти;

діти до 23 років, які навчаються за денною формою та не мають власної сім’ї;

повнолітні неодружені діти з інвалідністю І групи або з дитинства І-ІІ групи;

непрацездатні батьки подружжя, які живуть разом і перебувають на утриманні.

Які доходи включаються до сукупного доходу сім’ї

До сукупного доходу сім’ї враховуються, зокрема, заробітна плата, пенсія, стипендія, певні види соціальних виплат та допомог тощо.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

Алгоритм визначення розміру допомоги

1. Визначте склад сім’ї.

2. Визначте прожитковий мінімум для сім’ї:

оберіть прожиткові мінімуми для кожного члена сім’ї:

— дітей віком до 6 років — 2 563 грн;

— дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;

— працездатних осіб — 3 028 грн;

— осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн.

визначте рівень забезпечення прожиткового мінімуму:

— для працездатних осіб — 60%;

— для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100%;

— для дітей — 145% відповідного прожиткового мінімуму.

додайте прожиткові мінімуми для всіх членів сім’ї з урахуванням рівня забезпеченості.

Отримана сума буде прожитковим мінімумом для відповідної сім’ї.

3. Розрахуйте середньомісячний сукупний дохід сім’ї:

визначте доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців;

визначте загальний дохід всіх членів сім’ї за ці 6 місяців;

розрахуйте середньомісячний дохід поділивши загальний дохід за 6 місяців на 6.

4. Розрахуйте розмір допомоги:

відніміть середньомісячний сукупний дохід від прожиткового мінімуму для відповідної сім’ї, розрахованого з урахуванням рівня забезпечення.

Різниця — це сума допомоги малозабезпеченій сім’ї.

Допомога призначається з місяця звернення на 6 місяців. Автоматично продовжується ще на 6 місяців за умови відповідності вимогам.

Які документи потрібні

заява;

декларація про доходи та майновий стан;

довідка про доходи за 6 місяців (за потреби);

документи про доходи, відсутні у реєстрах;

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Як подати документи

особисто у сервісний центр ПФУ, органи місцевого самоврядування чи ЦНАП;

онлайн через портал/додаток ПФУ, портал «Дія» або соцпортал із КЕП;

поштою на адресу територіального управління ПФУ.

