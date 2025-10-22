Швеція посилює вимоги до зарплат мігрантів Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Швеція посилює вимоги до зарплат мігрантів

З 1 червня 2026 року у Швеції зростуть вимоги до мінімального доходу іноземних працівників з 80% до 90% від медіанного рівня зарплат.

Як повідомляє SVT Nyheter, зміни спрямовані на боротьбу з шахрайством на ринку праці. Водночас влада заявила, що врахувала потреби роботодавців, які відчувають нестачу кадрів.

Мінімальна зарплата для іноземних працівників у Швеції

Підвищення стало результатом домовленості між урядом і партією «Шведські демократи» після тривалих переговорів про нові умови трудової міграції. Спочатку пропонувалося підняти поріг до 100% від медіанної зарплати (37 100 крон), однак міністр праці Йоган Бріц назвав таке рішення надто різким і ризикованим для економіки.

У підсумку сторони погодилися на підвищення до 90%, щоб посилити контроль, але не ускладнювати залучення іноземних працівників. За словами міністра міграції Йогана Форселла, нові вимоги мають «боротися з шахрайством, але враховувати реальні потреби бізнесу».

Мінімальна зарплата для іноземних працівників із червня 2026 року становитиме 33 900 шведських крон (€3082) на місяць. Для окремих професій, де бракує кадрів, уряд може встановити нижчі пороги або виключити їх із загального списку.

Гнучкіші умови для трудових мігрантів

Зміни погоджені в межах Tidöavtalet — політичної угоди, підписаної 2022 року.

Основне нововведення — скасування жорсткої прив’язки працівника до конкретного роботодавця. Наразі при зміні місця роботи потрібно повторно подавати документи, але після реформи буде достатньо повідомити міграційне відомство.

Інші зміни:

перший дозвіл на роботу видаватимуть на два роки замість шести місяців;

збільшиться строк пошуку нового місця після звільнення;

роботодавцям заборонять перекладати витрати за оформлення документів на працівників;

Міграційне агентство скоротить терміни розгляду заяв з 120 до 90 днів.

Жорсткіші правила для біженців

Уряд також розглядає можливість скасування безстрокового виду на проживання для біженців, учасників програм ООН і власників гуманітарного статусу. Замість цього пропонують тимчасові дозволи.

Згідно з вересневим звітом «Посилені умови для сімейної імміграції», планується:

дворічне очікування для деяких категорій заявників;

підвищення вимог до доходів;

скорочення переліку родичів, які мають право на возз’єднання.

Нові вимоги для отримання громадянства

Планується також запровадження обов’язкових іспитів зі шведської мови та основ суспільствознавства, підвищення вимог до тривалості проживання, офіційної зайнятості та рівня доходів.

З червня 2025 року вже діє нова система ідентифікації заявників у Міграційному управлінні, покликана запобігти приховуванню особистості та зв’язків із екстремістськими структурами.

Довідка Finance.ua:

Швеція — одна з найбільш розвинених країн Європи з високим рівнем життя, стабільною економікою та зручною соціальною системою. Ці фактори приваблюють сюди працівників з усього світу. Але перш ніж думати про переїзд, варто розібратись, скільки тут можна заробити, які податки доведеться сплачувати та як працює система оплати праці;

за останніми даними, середня зарплата в країні — близько 40 000 шведських крон (SEK) на місяць до сплати податків, що приблизно відповідає 3 600 євро. Після податків працівник отримує «на руки» від 28 000 до 32 000 SEK (2 500−2 900 євро).

