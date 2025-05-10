Швеція збільшує виплати мігрантам за добровільне повернення додому — Finance.ua
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Швеція збільшує виплати мігрантам за добровільне повернення додому

Світ
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Швеція збільшує виплати мігрантам за добровільне повернення додому
Швеція збільшує виплати мігрантам за добровільне повернення додому
Швеція хоче збільшити виплати мігрантам за повернення додому з 900 до 32 000 євро. Таке збільшення пов’язане з бажанням Стокгольма взяти міграцію під контроль.
Про це заявив шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон, повідомляє Euronews.
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Як пояснив Крістерссон, наразі Швеція виплачує мігрантам, які вирішили повернутися додому, по 900 євро на дорослу особу. Але ця ініціатива мала обмежений успіх. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено лише одну з 70 заявок.
Щоб збільшити попит мігрантів на повернення додому, уряд Швеції вирішив підняти розмір субсидії на 3400% - до 32 000 євро. За словами Крістерссона, він «черпає натхнення» у сусідньої Данії.
«Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, але з різних причин не відчуває, що знаходить добре налагоджене життя у Швеції», — сказав він.
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Водночас шведський прем’єр визнав, що така ідея може багатьом не сподобатися.
Але, на його думку, мігранти, які не можуть інтегруватися у шведське суспільство, принаймні задумаються про повернення до країни походження. Рішення має набути чинності з 1 січня 2026 року.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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