Швеція збільшує виплати мігрантам за добровільне повернення додому — Finance.ua

Швеція збільшує виплати мігрантам за добровільне повернення додому Сьогодні 07:25 — Світ

Швеція збільшує виплати мігрантам за добровільне повернення додому

Швеція хоче збільшити виплати мігрантам за повернення додому з 900 до 32 000 євро. Таке збільшення пов’язане з бажанням Стокгольма взяти міграцію під контроль.

Про це заявив шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон, повідомляє Euronews.

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Як пояснив Крістерссон, наразі Швеція виплачує мігрантам, які вирішили повернутися додому, по 900 євро на дорослу особу. Але ця ініціатива мала обмежений успіх. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено лише одну з 70 заявок.

Щоб збільшити попит мігрантів на повернення додому, уряд Швеції вирішив підняти розмір субсидії на 3400% - до 32 000 євро. За словами Крістерссона, він «черпає натхнення» у сусідньої Данії.

«Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, але з різних причин не відчуває, що знаходить добре налагоджене життя у Швеції», — сказав він.

Водночас шведський прем’єр визнав, що така ідея може багатьом не сподобатися.

Але, на його думку, мігранти, які не можуть інтегруватися у шведське суспільство, принаймні задумаються про повернення до країни походження. Рішення має набути чинності з 1 січня 2026 року.

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