Скільки можна заробити у Швеції: зарплати, податки й умови для іммігрантів — Finance.ua

Скільки можна заробити у Швеції: зарплати, податки й умови для іммігрантів Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Скільки можна заробити у Швеції: зарплати, податки й умови для іммігрантів

Швеція — одна з найбільш розвинених країн Європи з високим рівнем життя, стабільною економікою та зручною соціальною системою. Ці фактори приваблюють сюди працівників з усього світу. Але перш ніж думати про переїзд, варто розібратись, скільки тут можна заробити, які податки доведеться сплачувати та як працює система оплати праці.

Про це пише Mobiletator.

За останніми даними, середня зарплата в країні — близько 40 000 шведських крон (SEK) на місяць до сплати податків, що приблизно відповідає 3 600 євро. Після податків працівник отримує «на руки» від 28 000 до 32 000 SEK (2 500−2 900 євро).

У Швеції немає законодавчо встановленої «мінімалки». Її розмір визначається колективними договорами, які охоплюють 90% працівників. Орієнтовні мінімальні ставки:

молоді працівники до 20 років — 16 000−18 000 SEK;

фахівці з досвідом — від 24 000 SEK;

висококваліфіковані працівники — понад 30 000 SEK.

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Що впливає на рівень зарплати:

Досвід і кваліфікація. Досвід роботи — один з головних чинників. Працівники з 5−10 роками стажу можуть заробляти на 10−20% більше, ніж новачки.

Сфера діяльності. У Швеції найвищі зарплати у технічних і цифрових сферах. Наприклад, програмісти отримують від 45 000 до 55 000 SEK, тоді як у ресторанному бізнесі платять 20 000−25 000 SEK.

Регіон проживання. У Стокгольмі зарплати найвищі — близько 45 000 SEK на місяць. У менш густонаселених регіонах зарплати можуть бути на 15−20% нижчими.

Освіта. Магістри шведських університетів заробляють у середньому на 10−15% більше за випускників бакалаврату.

Зарплати по регіонах:

Стокгольм. Це економічне серце країни — зосередження фінансів, IT, міжнародних компаній. Середня зарплата — 45 000 SEK. Але й вартість життя тут найвища — за однокімнатну квартиру доведеться платити 10 000−15 000 SEK.

Гетеборг. Велике промислове та портове місто. Зарплата — близько 42 000 SEK. Оренда дешевша, ніж у столиці: 7 000−10 000 SEK.

Мальме. Розташоване поруч із Данією, з’єднане мостом з Копенгагеном. Середня зарплата — 40 000 SEK. Є можливість жити в Швеції, а працювати в Данії.

Північні регіони. Менш населені та спокійні. Зарплати нижчі — 35 000−38 000 SEK, але й вартість оренди значно менша — від 4 000 до 7 000 SEK.

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Податки

Податок на доходи

У Швеції діє прогресивна система:

30% — базова ставка;

50−57% — якщо заробляєте понад 540 700 SEK на рік (понад 48 000 євро).

Також податкові ставки залежать від комуни, у якій ви зареєстровані.

Соціальні внески

Роботодавець сплачує додатково 31% від вашої зарплати до податків. Ці кошти йдуть на медстрахування, пенсію, лікарняні.

Пенсійні відрахування

Близько 18,5% доходу спрямовується на пенсійні накопичення. Система включає державну, корпоративну та приватну пенсію.

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Податкові пільги

Можна зменшити оподатковуваний дохід за рахунок:

витрат на транспорт;

відсотків по іпотеці;

витрат на освіту;

облаштування домашнього офісу.

Особливості для іммігрантів

Іноземці платять податки на загальних умовах. Але для деяких фахівців діє експат-програма, що дозволяє платити менше протягом перших 3−5 років роботи.

Зарплати імігрантів:

Висококваліфіковані спеціалісти. Середній дохід: 35 000−55 000 SEK на місяць. Таку зарплату можуть отримувати ІТ-спеціалісти, інженери, медичні працівники.

Працівники без кваліфікації. Середній дохід: 22 000−27 000 SEK на місяць. Таку зарплату можуть отримувати будівельники, прибиральники та клінери, працівники на складах.

Транспортна сфера. Середній дохід: 25 000−35 000 SEK на місяць. Приклади професій: водії вантажівок і автобусів, логісти та диспетчери, кур’єри.

Нагадаємо, Швеція планує збільшити виплати мігрантам за повернення додому з 900 до 32 000 євро. Таке збільшення пов’язане з бажанням Стокгольма взяти міграцію під контроль. Наразі Швеція виплачує мігрантам, які вирішили повернутися додому, по 900 євро на дорослу особу. Але ця ініціатива мала обмежений успіх.

Швеція спрямує фінансову допомогу на розширення прав і можливостей жінок в Україні. Мова йде про фінансування в сумі на понад 2 млн доларів.

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