Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги на відновлення та розвиток — Finance.ua
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Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги на відновлення та розвиток

Казна та Політика
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Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги на відновлення та розвиток
Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги на відновлення та розвиток
Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (137,7 млн доларів) на допомогу у відновленні та розвитку, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.
Про це заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Доуза, повідомляє Reuters.
За його словами, пакет заходів, який є найбільшою в історії Швеції програмою цивільної допомоги, включає підтримку відновлення зруйнованої інфраструктури, а також розмінування та навчання працівників охорони здоров’я.
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«Підтримка України — це питання солідарності, а також безпеки Швеції. Останні кілька тижнів були нелегкими. Ніколи ще не було так ясно, що ми більше не можемо сприймати підтримку України з боку світу як належне», — сказав міністр.
Швеція активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення росії 2022 року. Її допомога включає фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Стокгольм надає значні обсяги коштів через міжнародні організації, підтримує переселенців, а також передає гуманітарну допомогу.
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У січні Швеція заявила, що передасть Україні найбільший пакет військової допомоги на 1,25 млрд доларів. Загальна сума наданих пакетів з початку повномасштабного вторгнення росії становитиме 5,6 млрд доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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