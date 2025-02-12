У Швеції назвали підтримку України першочерговим зовнішньополітичним завданням — Finance.ua

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У Швеції назвали підтримку України першочерговим зовнішньополітичним завданням

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У Швеції назвали підтримку України першочерговим зовнішньополітичним завданням
У Швеції назвали підтримку України першочерговим зовнішньополітичним завданням
Підтримка України є першочерговим зовнішньополітичним завданням уряду Швеції. Також Швеція буде підтримувати безпекову співпрацю, гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард.
«Цьогорічна зовнішньополітична декларація представлена у складний час з точки зору політики безпеки. Ми — Швеція, ЄС і НАТО — перебуваємо в довгостроковій і далекосяжній конфронтації з Росією. Росія продовжуватиме становити серйозну загрозу безпеці в Європі, незалежно від результату війни в Україні. Наше завдання невідворотне: ми повинні протистояти здатності Росії завдати нам шкоди, не в останню чергу шляхом підтримки України», — заявила Стенергард.
У заяві зазначається, що підтримка України є головним зовнішньополітичним завданням уряду. Зокрема, Швеція збільшує свою підтримку Україні, а загальна сума підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 70 мільярдів шведських крон.
«Для Швеції підтримка України — це не лише моральний обов’язок, але й інвестиція в безпеку, незалежність і свободу Європи та нашу власну», — сказала Стенергард.
Вона також підкреслила, що Швеція продовжить розбудовувати безпеку разом з іншими, особливо як член ЄС і НАТО.

Допомога Україні від Швеції

Наприкінці січня стало відомо, що Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги. Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів).
За матеріалами:
РБК-Україна
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