Швеція виділить €100 млн на ППО для України — Finance.ua

Швеція виділить €100 млн на ППО для України Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Швеція виділить €100 млн на ППО для України

Шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 мільярда шведських крон (близько 100 млн євро).

Про це на саміті «Підтримуй Україну» у Києві повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

«Ми переходимо у вирішальну стадію, і ми маємо взяти на себе важливе завдання, зокрема Швеція буде робити свою частину цього загального завдання. Зокрема, Швеція збільшить свою допомогу Україні. На початку цього місяця ми оголосили про найбільший пакет допомоги і ми ще будемо виділяти 100 млн євро на ППО для України», — сказав він.

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За словами прем’єра, шведський уряд вже працює над наступним пакетом для України.

«Ми зробили величезний прогрес по спеціальному трибуналу з агресії рф проти України. росія повинна нести відповідальність за свою війну з юридичного погляду», — сказав Крістерссон.

Як пише SVT , прем’єр Ульф Крістерссон, міністерка енергетики Ебба Буш та міністр освіти Йохан Персон у колонці в газеті Svenska Dagbladet повідомили, що Україні передадуть системи ППО Robot 70 та Tridon Mk2.

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«Tridon Mk2 може протистояти російським масовим атакам за допомогою простих безпілотників і роботів», — пишуть вони.

Швеція також разом з іншими країнами передасть ракети протиповітряної оборони, які можуть носити окремі солдати.

Вранці 24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну, до української столиці прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Антоніу Кошта, лідери країн Балтії, Іспанії та Канади, а також лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

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Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт «Підтримуй Україну», який за участі світових лідерів відбувається у Києві у понеділок, 24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У саміті беруть участь кілька сот учасників, послів, експертів. Серед них — лідери 12 країн, а також президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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