Британія вводить найбільший пакет санкцій проти рф і надає Україні допомогу на £4,5 млрд — Finance.ua

Британія вводить найбільший пакет санкцій проти рф і надає Україні допомогу на £4,5 млрд
Велика Британія оголосила про ведення найбільшого пакета санкцій проти рф від початку повномасштабної війни, а також про виділення для України великого пакета військової підтримки.
Про це прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав під час онлайн-долучення до саміту «Підтримуй Україну», що триває сьогодні, 24 лютого, в Києві.
«У цей важливий момент, коли починаються перемовини, ми маємо спільно формувати фінальний результат. росія не має в руках усі тузи, бо у України є сміливість захищати свою країну. Економіка росії у великих проблемах, у неї також є втрачені території і війська», — наголосив Стармер.
Відтак він зазначив, що Україна потребує збільшення військової підтримки, до якої активно долучається Велика Британія.
«Британія надає 4,5 млрд фунтів (близько 5,55 млрд доларів США. — Ред.) військової допомоги — більше, ніж будь-коли раніше. Також ми робимо все можливе, щоб навчити українські війська», — сказав він.
Окрім того, Стармер наголосив на важливості посилити економічний тиск на росію.
«Маємо збільшити економічний тиск на росію, щоб путін був готовий не тільки говорити, а щоб він був готовий іти на поступки. Тому ми оголошуємо найбільший пакет санкцій Великої Британії від початку війни. Будемо тиснути на компанії росії і Китаю, які мають військові компоненти», — сказав Стармер.
Він додав, що сьогодні обговорюватиме це питання на зустрічі з країнами G7: «Вважаю, що вони мають знизити ціни на нафту». Прем’єр-міністр Великої Британії додав, що зараз є можливість закласти основні засади для тривалого миру. При цьому він переконаний, що задля тривалого миру Україна має бути за столом перемовин.
«Ми маємо вибудовувати суверенітет для України й потужні гарантії. Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні спільно з європейцями і правильними умовами. Надзвичайно важливо стримати рф від вторгнення через кілька років. Зробимо все можливе, щоб отримати найкращий результат для України і для нас усіх», — зазначив він.
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