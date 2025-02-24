Україна отримала від ЄС понад 130 млрд євро за три роки війни — Finance.ua
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Україна отримала від ЄС понад 130 млрд євро за три роки війни

Казна та Політика
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Україна отримала від ЄС понад 130 млрд євро за три роки війни
Україна отримала від ЄС понад 130 млрд євро за три роки війни
Від початку повномасштабної вторгнення росії в Україну Європейський Союз разом з країнами-членами ЄС надали Україні понад 134 млрд євро економічної, гуманітарної та військової підтримки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Торік ЄС підтримав рішення щодо започаткування інструменту Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, з яких уже залучено уже 16 млрд.
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Окрім того Євросоюз ухвалив правила використання доходів від заморожених активів рф для допомоги Україні: 90% прибутку спрямують на допомогу Україні через механізм кредитної співпраці ЄС. За рахунок цього держава вже отримала перший платіж — 1,5 млрд євро.
ЄС та країни-члени також надали Україні 3,7 млрд євро гуманітарної підтримки, включно з 153 000 тонн матеріальної допомоги та евакуацією 4 000 українських пацієнтів до Європи.
Ще 2 млрд євро Україна отримала для посилення енергетичної безпеки, а ще понад 8 850 електрогенераторів і понад 3 600 трансформаторів. Лише восени 2024 надано 160 млн євро на відновлення електростанцій та мереж, поставки обладнання тощо.
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Зазначається, що у червні 2022-го Україна отримала статус кандидата в ЄС. У тому ж році офіційно стартували переговори щодо членства. Наразі, тривають двосторонні зустрічі Україна-ЄС у межах офіційного скринінгу. Упродовж 2025 року планується завершити їх за всіма Кластерами, що дозволить Єврокомісії оцінити відповідність законодавства України праву ЄС.
Паралельно, Україна активно готується до відкриття перемовин по першому кластеру «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals) вже найближчим часом. Для цього, ведеться робота над трьома дорожніми картами у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.
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