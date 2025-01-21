Україна цьогоріч розраховує на €30,6 мільярда бюджетної підтримки від ЄС — Мінфін Сьогодні 15:41

Україна цьогоріч розраховує на €30,6 мільярда бюджетної підтримки від ЄС — Мінфін

Україна у 2025 році розраховує залучити 30,6 млрд євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

«У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень — 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів. Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема, й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також у впровадженні жорсткої санкційної політики проти росії. Вдячний за розуміння потреб України та розширення нашої співпраці», — йдеться у повідомленні.

У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України:

18,1 млрд євро — кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів рф;

12,5 млрд євро — фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету у 2025 та 2026 роках.

Сергій Марченко подякував ЄС за підтримку рішення G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів США за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

«Це рішення є справедливим, змушуючи саме країну-агресора нести фінансову відповідальність за злочини проти України. Наш наступний пріоритет — це повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Агресор має заплатити за свої вчинки», — зазначив Марченко.

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Також під час засідання міністр фінансів закликав партнерів посилити санкції проти росії, щоб позбавити її ресурсів для фінансування війни проти України. Необхідно закрити лазівки для обходу існуючих санкцій.

Сергій Марченко розповів, що в умовах повномасштабної війни Україна продовжує впроваджувати ефективні політики, які сприяють економічній та фінансовій стабільності. Продовжується робота над зміцненням внутрішньої фінансової спроможності.

Окрім того, Україна системно працює над впровадженням реформ. Зокрема, Україна виконує всі умови, передбачені Планом України для Ukraine Facility. Більшість з них, а саме 56 зі 151, заплановані на 2025 рік. Виконання індикаторів Плану України сприяє економічному зростанню, «зеленому» переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції.

Укрінформ За матеріалами:

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