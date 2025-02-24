Україна в березні отримає від ЄС 3,5 мільярда євро — Finance.ua

Україна в березні отримає від ЄС 3,5 мільярда євро Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Україна в березні отримає від ЄС 3,5 мільярда євро

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 млрд євро.

Про це вона сказала у заяві на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.

Фон дер Ляєн сказала, що «Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент».

«Я можу оголосити, що новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро для України надійде вже в березні», — заявила вона.

Глава ЄК підкреслила, що на кону не лише доля України, а доля Європи, тому першочерговим завданням європейців залишається посилення опору України.

«На сьогодні наш Союз і держави-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше, ніж будь-хто інший», — констатувала фон дер Ляєн.

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Як раніше повідомлялося, у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Віцепрем’єрка Юлія Свириденко повідомляла, що Україна очікує отримати 12,5 млрд євро від ЄС у 2025 році в рамках Ukraine Facility.

Ініціатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) фінансується за рахунок заморожених російських активів.

Український уряд очікував, що частка ЄС у G7 ERA становитиме 18,1 млрд євро.

Європейська правда За матеріалами:

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