Плани Трампа щодо України обійдуться країнам ЄС приблизно $3 трлн, — Bloomberg
Президент США Дональд Трамп почав вказувати лідерам Європейського союзу, що їм потрібно зробити для миру в Україні. Ця вимога оголила головну проблему Європи.
За підрахунками Bloomberg, захист України та розширення власних збройних сил може обійтися найбільшим державам континенту у додаткові 3,1 трильйони доларів протягом наступних 10 років.
За словами одного високопоставленого європейського чиновника, росія має значну перевагу перед Європою у живій силі, а її військова економіка здатна виробляти снаряди та інше військове обладнання темпами, що перевищують потреби армії на лінії фронту в Україні.
Члени ЄС тим часом сперечаються про те, чи слід обмежити закупівлі європейськими постачальниками, які не будуть готові поставити деякі з необхідних озброєнь протягом багатьох років, замість того щоб співпрацювати з британцями або купувати у американців. Інші вважають, що блок має інвестувати в дороги, а не в артилерію.
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Зазначається, що відновлення Збройних сил України може коштувати приблизно 175 мільярдів доларів протягом 10 років, залежно від того, в якому стані перебуватиме її військо на момент досягнення припинення вогню і скільки території доведеться захищати. Миротворчі сили чисельністю 40 000 осіб коштуватимуть приблизно 30 мільярдів доларів за цей період.
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