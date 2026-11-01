Як змінилися прибутки найбільших оборонних компаній світу за останні роки

Американські виробники зброї залишаються серед найбільших гравців світового ринку, однак за темпами зростання прибутків у 2020−2025 роках їх випередили кілька європейських компаній. Найпомітніші зміни зафіксували у шведського виробника Saab та італійської Leonardo.

«Слово і діло» проаналізувало, як змінилися фінансові результати оборонних концернів у США, Європі та Ізраїлі.

Для аналізу журналісти відібрали чотири найбільші американські компанії з рейтингу Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), по одному великому виробнику з кількох європейських країн та одну компанію з Ізраїлю. Дані про фінансові результати взяли із сервісу Macrotrends.

Як змінилися прибутки американських виробників зброї

Серед американських компаній дослідники розглянули Raytheon Technologies, Lockheed Martin, General Dynamics та Northrop Grumman.

Найбільше прибуток зріс у Raytheon Technologies, яка виробляє системи протиповітряної оборони Patriot і NASAMS, переносні комплекси Stinger та ракети Tomahawk. У 2020 році компанія отримала $3,52 млрд чистого прибутку, а у 2025-му — $6,73 млрд. Зростання за п’ять років становило 91,2%.

У Lockheed Martin, виробника реактивних систем HIMARS, балістичних ракет ATACMS, літаків F-16 і ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot, показник, навпаки, знизився. Якщо у 2020 році чистий прибуток компанії становив $6,83 млрд, то у 2025-му — $5,02 млрд.

Водночас попит на ракети PAC-3 зріс після використання їхніх запасів під час операції США проти Ірану. Це могло вплинути на подальші фінансові результати виробника, однак наведені дані самі по собі не дають змоги визначити масштаб такого впливу.

General Dynamics і Northrop Grumman завершили 2025 рік із подібними показниками прибутку. У першої компанії він збільшився з $3,17 млрд у 2020 році до $4,21 млрд у 2025-му, у другої — з $3,19 млрд до $4,18 млрд. В обох випадках зростання перевищило 30%.

Однак динаміка Northrop Grumman була нестабільнішою: у 2021 році прибуток компанії сягнув $7 млрд, а у 2023-му впав до $2,06 млрд. Виробник стратегічних бомбардувальників B-2 і ракет GEM-T для Patriot демонстрував значні коливання, тоді як прибуток General Dynamics, яка випускає танки M 1 Abrams, артилерійські боєприпаси та бронемашини Stryker, зростав стабільніше.

Європейські компанії наростили прибутки в кілька разів

До європейської частини вибірки увійшли Airbus, BAE Systems, Leonardo SPA, Rheinmetall AG і Saab AB. Ізраїль представляє Elbit Systems.

Найбільше відносне зростання серед цих компаній показала шведська Saab AB. Її чистий прибуток збільшився зі $120 млн у 2020 році до $640 млн у 2025-му — на 433,3%, або більш ніж у п’ять разів. Компанія виробляє винищувачі JAS 39 Gripen, протитанкові комплекси NLAW і гранатомети AT4.

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На другому місці за темпами зростання — італійська Leonardo SPA. За п’ять років її прибуток збільшився з $270 млн до $1,38 млрд, тобто на 411,1%. Компанія бере участь у виробництві бойових літаків Eurofighter Typhoon і вертольотів AW101 та AW149.

Транснаціональна Airbus SE також суттєво покращила фінансові результати. Її чистий прибуток зріс із $1,29 млрд у 2020 році до $5,91 млрд у 2025-му — на 358,1%. Основний напрямок діяльності корпорації — цивільна аерокосмічна галузь, проте вона також реалізує військові проєкти, зокрема виробляє транспортні літаки Atlas.

Німецький виробник танків і артилерійського озброєння Rheinmetall AG збільшив прибуток із $310 млн до $790 млн. Британська BAE Systems, яка виробляє бойові машини CV90, гаубиці M 777 і самохідні артилерійські установки Archer, наростила показник із $1,67 млрд до $2,72 млрд. Зростання становило 62,9%.

Ізраїльська Elbit Systems за цей період збільшила чистий прибуток на 120,8%, причому основний приріст припав на 2025 рік. Компанія спеціалізується, зокрема, на безпілотниках: ударних Hermes і розвідувальних Skylark.

Як змінилися доходи оборонних компаній

Динаміка доходів, які враховують надходження компаній без вирахування витрат, також відрізнялася залежно від регіону та виробника.

Серед американських компаній показники за 2020−2025 роки змінилися так:

Raytheon Technologies — зростання на 56,5%;

Lockheed Martin — на 14,8%;

General Dynamics — на 38,6%;

Northrop Grumman — на 14%.

У європейських виробників темпи зростання доходів були такими:

Airbus SE — 45,7%;

BAE Systems — 51%;

Leonardo SPA — 44,1%;

Rheinmetall AG — 76,3%;

Saab AB — 109,6%.