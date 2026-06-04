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Україна витрачає $45−50 млрд на рік на виробництво зброї — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з гесеком НАТО Марком Рютте в Києві, 3 червня 2026 року (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з гесеком НАТО Марком Рютте в Києві, 3 червня 2026 року (Getty Images)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щороку спрямовує на виробництво озброєння вітчизняного виробництва близько 45−50 млрд доларів.
Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві, трансляцію якої вело «Суспільне».
За словами Зеленського, такий обсяг фінансування є безпрецедентним для України.
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«Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. У нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, а більш довгостроково. Це амбітне завдання, це реальна дієва гарантія безпеки для України», — сказав президент.

Шість країн підтримали ініціативу PURL

Президент Зеленський також заявив, що шість країн підтвердили готовність зробити внески до ініціативи PURL. Він зазначив, що пріоритетом для України є постачання ППО, однак швидкість та обсяги допомоги поки є недостатніми.
Зеленський також заявив, що Україні вкрай важливо терміново оплатити контракт зі США на постачання систем Patriot та ракет до них, інакше їх отримання може відтермінуватися до 2030 року.

Україна прагне прискорити постачання Patriot

Він пояснив, що на постачання Patriot та ракет до них є черга з країн, які уклали відповідний контракт з виробниками у США, і Україні, за його словами, вдалося домовитися з деякими з цих країн, щоб вони «пропустили нас у цій черзі».
«Ви можете потрапити в цю чергу, якщо оплатили контракт. Тому ми повинні зробити все, щоб його оплатити. Інакше системи й ракети прийдуть у 2030 році», — сказав Зеленський.
Крім того, він зазначив, що через війну на Близькому Сході, Україна отримала в рази менше обіцяних партнерами ракет PAC-3 до ППО.

У НАТО заявили про щоденні постачання ракет

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання Україні ракет PAC-3 триває «щодня». Водночас він визнав, що є ризик того, що інтенсивні бойові дії можуть впливати на запаси цих ракет.
«Наразі це не має прямого впливу. Можливо, такі ризики виникнуть у майбутньому. Ми робимо все можливе, щоб нарощувати виробництво, забезпечувати необхідні запаси й мати змогу продовжувати постачання, ми продовжуватимемо цю роботу», — заявив Рютте.
За матеріалами:
hromadske
Зеленський
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