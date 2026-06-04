Озеро Молодості в «Буковелі» отримало міжнародний Blue Flag

«Озеро Молодості», що розташоване на території курорту «Буковель» в Карпатах, отримало міжнародну відзнаку Blue Flag.
Це найбільша штучна водойма в Україні, а тепер — перше гірське озеро у світі, яке отримало цей сертифікат якості, повідомив акціонер курорту «Буковель» Захар Палиця.
«Блакитний прапор» — це не лише міжнародна відзнака, а підтвердження того, що українські туристичні локації можуть відповідати найвищим світовим стандартам. Для Буковелю це результат системної роботи над якістю інфраструктури, безпекою та екологічною відповідальністю. Ми послідовно формуємо нову культуру відпочинку в Карпатах і доводимо, що український курорт може бути прикладом для всієї Європи", — розповів Захар Палиця.
Він зазначив, що Озеро Молодості відвідує дуже багато людей, тому для «Буковелю» важливо підтримувати чистоту води, адже від цього залежить безпека відпочиваючих.
«Озеро Молодості є найбільшою штучною водоймою в Україні та одним із головних літніх магнітів курорту. Щороку тут відпочивають десятки тисяч гостей. Тому для нас дуже важливо забезпечити високі екологічні стандарти, адже від цього напряму залежить безпека людей», — зазначив Захар Палиця.
Довідка Finance.ua:
Blue Flag- це найпрестижніша міжнародна екологічна нагорода та сертифікат якості, який щорічно присуджують пляжам, маринам (причалам для яхт) та операторам сталого човнового туризму по всьому світу.
Програма діє у 53 країнах світу, а її учасниками є понад 5 000 пляжів, марин та туристичних об’єктів, які відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та екологічної відповідальності.