Трампу не дали мільярд на захист «золотої» бальної зали Сьогодні 18:00 — Світ

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Республіканці в Сенаті США офіційно відкликали пропозицію про виділення 1 мільярда доларів на заходи безпеки в новій бальній залі Дональда Трампа.

Таке рішення ухвалили, щоб врятувати масштабне фінансування програми масової депортації мігрантів, повідомляє The Guardian , пише РБК-Україна.

Мільярд на розкіш та «захист» міг знищити 70 мільярдів на кордон. Республіканці вирішили не ризикувати й виключили витрати на бальну залу із законопроєкту.

Судовий комітет Сенату оприлюднив переглянутий документ під назвою Закон про безпечну Америку. Будь-які згадки про гроші для зали Трампа звідти зникли.

Сенат ухвалив цей захід 53 голосами проти 46. Гроші підуть агентствам, які реалізовуватимуть кампанію Трампа з масової депортації протягом наступних чотирьох років.

Лідер меншості Чак Шумер обіцяв боротися всіма силами проти марнотратства президента США. Опозиція планувала висунути низку поправок, які мали змусити республіканців публічно захищати суперечливі витрати перед виборами.

Листопадові вибори вже близько, тому республіканці бояться втратити контроль над Конгресом. Поразка у голосуванні за бальну залу стала для них тактичним відступом. Шумер назвав цей успіх перемогою своєї партії над безглуздими витратами платників податків.

Бюджетні правила та прострочені дедлайни

Процедурні моменти також зіграли роль. Парламентар Сенату визначив, що витрати на бальну залу не відповідають правилам узгодження бюджету. Це позбавило республіканців можливості обійти обструкцію демократів простим голосуванням.

Ситуацію ускладнили й інші ініціативи президента. Трамп оголосив про створення фонду проти розповсюдження озброєнь на суму 1,8 мільярда доларів. Це викликало невдоволення навіть серед його союзників у Конгресі.

Дональд Трамп вимагав отримати готовий документ на свій стіл до 1 червня, але республіканці цей термін провалили. Весь процес уповільнився через внутрішні суперечки та опір опозиції.

Чак Шумер не приховував задоволення під час засідання. Проте політик додав, що навіть після цього закон залишається жахливим.

«Навіть без мільярдного та фінансованого платниками податків бального залу Трампа, який демократи успішно знищили, попри всі зусилля республіканців, цей законопроєкт прогнив наскрізь», — сказав лідер меншості.

Довідка Finance.ua:

Проєкт будівництва першого в Австралії хмарочоса під брендом Trump Tower на Золотому узбережжі скасували менш ніж за три місяці після підписання угоди. Забудовником виступала австралійська компанія Altus Property Group, яка в лютому підписала угоду з The Trump Organization у Флориді. У комплексі планували розмістити шестизірковий готель, близько 270 елітних апартаментів, ресторани, магазини, пляжний клуб і басейни.

Раніше писали, що півмільйона прихильників Дональда Трампа можуть так і не отримати обіцяний смартфон Trump Mobile T1. Компанія оновила умови попереднього замовлення, фактично попередивши покупців, що пристрій може так і не з’явитися у продажу.

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