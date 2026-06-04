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Україна та Іспанія підписали протокол про реадмісію осіб: що це значить

Особисті фінанси
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Україна та Іспанія підписали протокол про реадмісію осіб: що це значить
Україна та Іспанія підписали протокол про реадмісію осіб: що це значить
До Києва на тижні прибула делегація МВС Іспанії на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом.
Під час зустрічі сторони підписали Імплементаційний протокол про реадмісію осіб.

Що це міняє

Документ визначає практичні механізми співпраці у сфері міграційної політики та повернення осіб, які порушили правила в’їзду, виїзду або перебування на території України та Іспанії.
Також під час переговорів обговорили:
  • безпекову ситуацію в Україні;
  • боротьбу з організованою злочинністю;
  • захист критичної інфраструктури;
  • контроль за використанням дронів та безпеку повітряного простору;
  • підготовку особового складу та обмін досвідом між правоохоронцями.
Іспанська сторона підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну та розвивати співпрацю у сфері безпеки й міграційної політики.
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Що важливо: йдеться не про «масову депортацію», а про врегулювання процедури повернення осіб, які перебувають у країні без законних підстав, відповідно до міжнародних угод.
Раніше Finance.ua писав, що Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про рішення виділити у 2026 році 1 млрд євро на військову підтримку України, значну частину з них буде надано через програму оборонних позик Європейського Союзу SAFE.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Іспанія
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