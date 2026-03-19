Іспанія в 2026 році виділить Україні 1 млрд євро військової допомоги Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Іспанія в 2026 році виділить Україні 1 млрд євро військової допомоги

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про рішення виділити у 2026 році EUR1 млрд на військову підтримку України, значну частину з них буде надано через програму оборонних позик Європейського Союзу SAFE.

«Я хотів би донести до президента Зеленського нові заходи підтримки, які буде спрямовано на два пріоритетні напрями для іспанського уряду. По-перше, нове зобов’язання в розмірі EUR1 млрд на 2026 рік на військову підтримку. І таким чином… протягом цих понад чотирьох років війни підтримка Іспанії з початку конфлікту становить майже EUR4 млрд», — сказав Санчес на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Мадриді в середу.

За його словами, «ми збираємося співпрацювати і сприяти спільному виробництву в галузі оборонної промисловості, і з цією метою сьогодні було підписано кілька угод, як Міністерством оборони, так і різними компаніями, які висловили зацікавленість у спільному виробництві з українськими компаніями».

Читайте також Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі

Другим напрямом, за словами глави іспанського уряду, є участь у програмі розширення та зміцнення європейської оборонної промисловості.

«Європейська Комісія кілька місяців тому запустила кілька спільних проектів фінансування, відомих на європейському рівні як інструмент SAFE Тому ми фінансуватимемо частину підтримки України через цей інструмент SAFE Європейського Союзу. І ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб інші держави-члени також використовували цей інструмент, запущений Європейською Комісією кілька місяців тому.

Тому, відповідно до тих двосторонніх угод, які ми підписали три роки тому з Україною для зміцнення нашої двосторонньої співпраці у військовій сфері, ми оголосили про виділення розмірі EUR1 млрд на фінансування у 2026 році, і значну частину цього буде профінансовано через інструмент SAFE Європейського Союзу", — додав Санчес.

Довідка Finance.ua:

Ще 18 листопада 2025 року Президент провів зустріч з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої сторони домовилися про масштабну допомогу для України. Загальний обсяг підтримки складе понад 1,8 мільярда євро.

Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA — свого найбільшого виробника зброї. Відповідний контракт з компанією підписало іспанське Міністерство оборони. Вартість цього радіолокаційного комплексу оцінюють у 37 мільйонів євро.

