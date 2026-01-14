Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі

Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA — свого найбільшого виробника зброї.

Про це пише портал « Мілітарний ».

Відповідний контракт з компанією підписало іспанське Міністерство оборони.

Вартість цього радіолокаційного комплексу оцінюють у 37 мільйонів євро.

Lanza LTR-25 — це мобільна 3-координатна радіолокаційна станція, здатна працювати «у складних умовах радіоелектронної боротьби».

«Основна перевага системи полягає у можливості виявляти та супроводжувати не лише літаки, а й малорозмірні об’єкти з низькою відбивною поверхнею, зокрема дрони та крилаті ракети», — наголосили журналісти.

При цьому радар легко транспортувати літаками типу C-130 або вантажівками, що дозволяє оперативно змінювати позиції та уникати ударів у відповідь.

Дальність виявлення повітряних цілей складає понад 450 км, а поєднання радара з загальною системою протиповітряної оборони НАТО дозволяє передавати координати цілей розрахункам протиповітряної оборони.

Радар працює у L-діапазоні, а сама антенна решітка є фазованою, що дозволяє здійснювати якісне сканування повітряного простору.

Розробником радара є компанія Indra (серія Lanza), яка вважається піонером у створенні радіолокаційних станцій для кораблів, а також наземних і повітряних систем спостереження.

Видання відзначило, що компанія Indra вже співпрацювала з Україною, постачаючи системи для цивільної авіації, проте зараз ідеться про військове обладнання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.