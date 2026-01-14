0 800 307 555
Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі

Казна та Політика
145
Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA — свого найбільшого виробника зброї.
Про це пише портал «Мілітарний».
Відповідний контракт з компанією підписало іспанське Міністерство оборони.
Вартість цього радіолокаційного комплексу оцінюють у 37 мільйонів євро.
Lanza LTR-25 — це мобільна 3-координатна радіолокаційна станція, здатна працювати «у складних умовах радіоелектронної боротьби».
«Основна перевага системи полягає у можливості виявляти та супроводжувати не лише літаки, а й малорозмірні об’єкти з низькою відбивною поверхнею, зокрема дрони та крилаті ракети», — наголосили журналісти.
При цьому радар легко транспортувати літаками типу C-130 або вантажівками, що дозволяє оперативно змінювати позиції та уникати ударів у відповідь.
Дальність виявлення повітряних цілей складає понад 450 км, а поєднання радара з загальною системою протиповітряної оборони НАТО дозволяє передавати координати цілей розрахункам протиповітряної оборони.
Радар працює у L-діапазоні, а сама антенна решітка є фазованою, що дозволяє здійснювати якісне сканування повітряного простору.
Розробником радара є компанія Indra (серія Lanza), яка вважається піонером у створенні радіолокаційних станцій для кораблів, а також наземних і повітряних систем спостереження.
Видання відзначило, що компанія Indra вже співпрацювала з Україною, постачаючи системи для цивільної авіації, проте зараз ідеться про військове обладнання.
За матеріалами:
Finance.ua
