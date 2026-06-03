Повернуто державі 892 археологічні артефакти та культурні цінності (фото) Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Повернуто державі 892 археологічні артефакти та культурні цінності (фото)

За позовом Офісу Генерального прокурора Путивльський районний суд Сумської області визнав право державної власності на 892 предмети археології та культурні цінності, які мають виняткове історичне, наукове та культурне значення для України.

Про це повідомляє офіс Генпрокурора.

Артефакти перебували у приватної особи та не були добровільно передані державі.

Що повернули

Елементи озброєння, нумізматичні знахідки, предмети побутового й культового призначення: наконечники стріл,

унікальні монети різних історичних епох,

фібули, хрестики, персні, підвіски та інші пам’ятки матеріальної культури.

Колекція охоплює період від раннього залізного віку до доби Київської Русі — від VIII століття до н. е. до XIII століття н. е. та належить до різних історико-культурних етапів, зокрема ранньосередньовічного і давньоруського періодів.

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З огляду на археологічне походження та особливу історико-культурну цінність ці предмети є державною власністю та перебувають під охороною держави.

Їх зберігання у фізичної особи створювало ризики пошкодження чи безповоротної втрати, а також ускладнювало проведення наукових досліджень і культурно-освітньої роботи.

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