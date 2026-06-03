Повернуто державі 892 археологічні артефакти та культурні цінності (фото)
Що повернули
- Елементи озброєння, нумізматичні знахідки, предмети побутового й культового призначення: наконечники стріл,
- унікальні монети різних історичних епох,
- фібули, хрестики, персні, підвіски та інші пам’ятки матеріальної культури.
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