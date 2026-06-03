Податкова розширила «клуб білого бізнесу»: понад 9 тис. компаній уникнуть перевірок у 2026 Сьогодні 10:07 — Казна та Політика

Кількість таких платників зросла на 260 суб’єктів господарювання

Державна податкова служба оновила Перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. До нього включено 9 251 суб’єкт господарювання. Порівняно з попереднім переліком кількість таких платників зросла на 260 суб’єктів господарювання, або майже на 3%.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Перелік буде оприлюднено 18 червня 2026 року на вебпорталі ДПС у розділі « Платники з переліку ».

Хто увійшов до переліку

Серед учасників переліку 8 673 юридичні особи, зокрема:

4 788 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

476 резидентів Дія. City;

1 689 юридичних осіб — платників єдиного податку ІІІ групи;

1 720 юридичних осіб — платників єдиного податку IV групи.

Також до переліку включено 578 фізичних осіб-підприємців, серед яких:

71 ФОП на загальній системі оподаткування;

507 ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи.

Більшість учасників залишаються в переліку з березня

Важливим показником є стабільність складу переліку. Із загальної кількості платників 7 603 суб’єкти господарювання, або 82%, перебувають у ньому ще з березня.

За підсумками 2025 року включені до переліку платники сплатили до зведеного бюджету 298,6 млрд грн податків. Це становить 14,6% усіх податкових надходжень.

Протягом п’яти робочих днів після затвердження переліку на вебпорталі ДПС у розділі «Територія високого рівня податкової довіри» буде оприлюднено середньогалузеві показники критеріїв за видами економічної діяльності, розраховані станом на травень.

Що відомо про «клуб білого бізнесу»

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що 24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою.

Якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції.

Переваги для тих, хто потрапив до «клубу білого бізнесу»:

мораторій на деякі види документальних перевірок;

строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ;

індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду;

закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера);

отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.

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