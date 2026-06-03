Податкова розширила «клуб білого бізнесу»: понад 9 тис. компаній уникнуть перевірок у 2026
Хто увійшов до переліку
- 4 788 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
- 476 резидентів Дія. City;
- 1 689 юридичних осіб — платників єдиного податку ІІІ групи;
- 1 720 юридичних осіб — платників єдиного податку IV групи.
- 71 ФОП на загальній системі оподаткування;
- 507 ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи.
Більшість учасників залишаються в переліку з березня
Що відомо про «клуб білого бізнесу»
- мораторій на деякі види документальних перевірок;
- строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ;
- індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду;
- закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера);
- отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.
ПФУ продовжить приймати скан-копії трудових книжок і після 10 червня
ПартнерськаSense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові
Резиденти Defence City отримали 90 млрд грн доходу від продажу озброєння
Митниця запускає перевірку декларацій на ввезені вживані авто
Український бізнес втретє поспіль надав позитивні оцінки своєї економічної діяльності
Українці заборгували за комуналку понад 101 млрд грн