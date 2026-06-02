Резиденти Defence City отримали 90 млрд грн доходу від продажу озброєння
Які переваги отримують резиденти Defence City
- звільняє від податку на прибуток — за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій;
- спрощує митні процедури — створює окремий режим митного адміністрування для імпорту компонентів, обладнання та виробничих операцій;
- звільняє від земельного та екологічного податків — для зменшення операційного навантаження на виробничі майданчики;
- створює умови для валютної лібералізації — підтримує залучення міжнародного фінансування та окремі валютні механізми для резидентів;
- захищає чутливу інформацію про підприємства — обмежує доступ до відомостей реєстру та мінімізує розкриття даних, що можуть впливати на безпеку виробництва;
- надає сервісну та консультаційну підтримку через Міністерство оборони України — забезпечує супровід резидентів з питань застосування режиму, взаємодії з державними органами та реалізації передбачених законодавством механізмів підтримки;
- підтримує релокацію та підвищення захищеності виробничих потужностей — створює окремі механізми переміщення та розміщення виробництва;
- спрощує експорт оборонної продукції — надає виробникам можливість здійснювати експорт товарів військового призначення без отримання окремих повноважень на право експорту;
- надає додаткові можливості для бронювання персоналу — статус резидента Defence City є підставою для визначення підприємства критично важливим у сфері ОПК, що дозволяє бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників відповідно до встановленого порядку.
Митниця запускає перевірку декларацій на ввезені вживані авто
Партнерська«Попит на кредити для малого бізнесу суттєво зростає», — експертка Ідея Банку Марина Голованова
Український бізнес втретє поспіль надав позитивні оцінки своєї економічної діяльності
Українці заборгували за комуналку понад 101 млрд грн
Туристичний збір в Україні зріс на 13%: які регіони заробили найбільше
ДПС запускає новий електронний сервіс для бізнесу