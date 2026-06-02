Резиденти Defence City отримали 90 млрд грн доходу від продажу озброєння Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

Статус резидента Defence City отримав уже 31 український виробник озброєння. Серед них підприємства, що виробляють безпілотні літальні апарати, ракети та інші види озброєння. Після приєднання нових компаній сукупний кваліфікований дохід резидентів Defence City, тобто дохід від реалізації озброєння, досяг 89,7 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Розширення Defence City демонструє високий запит українських виробників на практичні інструменти державної підтримки. Цей майданчик стає центром консолідації українського ОПК, що робить галузь сильнішою, а перспективи розвитку та експорту — більш масштабними», — сказано в повідомленні.

Які переваги отримують резиденти Defence City

Держава створює спеціальні умови для виробників озброєння у Defence City, зокрема:

звільняє від податку на прибуток — за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій;

спрощує митні процедури — створює окремий режим митного адміністрування для імпорту компонентів, обладнання та виробничих операцій;

звільняє від земельного та екологічного податків — для зменшення операційного навантаження на виробничі майданчики;

створює умови для валютної лібералізації — підтримує залучення міжнародного фінансування та окремі валютні механізми для резидентів;

захищає чутливу інформацію про підприємства — обмежує доступ до відомостей реєстру та мінімізує розкриття даних, що можуть впливати на безпеку виробництва;

надає сервісну та консультаційну підтримку через Міністерство оборони України — забезпечує супровід резидентів з питань застосування режиму, взаємодії з державними органами та реалізації передбачених законодавством механізмів підтримки;

підтримує релокацію та підвищення захищеності виробничих потужностей — створює окремі механізми переміщення та розміщення виробництва;

спрощує експорт оборонної продукції — надає виробникам можливість здійснювати експорт товарів військового призначення без отримання окремих повноважень на право експорту;

надає додаткові можливості для бронювання персоналу — статус резидента Defence City є підставою для визначення підприємства критично важливим у сфері ОПК, що дозволяє бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників відповідно до встановленого порядку.

