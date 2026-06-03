Новий уряд Угорщини зняв вето на виплати за військову допомогу Україні Сьогодні 15:34 — Світ

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Новий уряд Угорщини почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Одним із перших кроків стало зняття блокування механізму часткової компенсації країнам ЄС за постачання озброєння Україні. Це рішення може відкрити доступ до мільярдів євро відшкодувань у межах Європейського фонду миру.

Про це повідомляє Politico.

Уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра скасував вето, яке протягом двох років утримувала попередня влада на чолі з Віктором Орбаном. Про зміну позиції Будапешта було оголошено 2 червня на засіданні Комітету з питань політики та безпеки ЄС, який координує питання безпеки й оборони.

Зміна позиції Будапешта є частиною ширшої політики нового уряду, спрямованої на перезавантаження відносин із Європейським Союзом, НАТО та Україною.

Після скасування угорського вето ЄС зможе розпочати виплату 6,6 млрд євро компенсацій. Очікується, що надалі буде розблоковано й інші кошти.

Що таке Європейський фонд миру

EPF є позабюджетним механізмом фінансування ЄС, який компенсує країнам-членам близько 40% вартості озброєнь, переданих Україні з національних запасів.

Оскільки рішення щодо фонду ухвалюються одноголосно, Угорщина мала можливість блокувати виплати через процедури зовнішньополітичного погодження в ЄС. У результаті накопичився обсяг невиплачених компенсацій на понад 40 млрд євро. Через це Європейському Союзу доводилося шукати альтернативні механізми для забезпечення безперервних поставок зброї та боєприпасів Україні.

Угорщина домовилася про розмороження коштів ЄС

Наприкінці минулого тижня Угорщина досягла домовленості з Європейською комісією щодо розблокування 16,4 млрд євро заморожених коштів ЄС, які мають надійти країні протягом найближчих місяців.

Крім того, Будапешт розпочав переговори з Україною щодо прав угорської національної меншини та припинив блокування кредитної програми ЄС для України обсягом 90 млрд євро.

Також угорська влада сигналізувала про готовність відмовитися від багаторічних заперечень щодо вступу України до Європейського Союзу.

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