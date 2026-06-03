Адміністрація Трампа пропонує нові тарифи через використання примусової праці Сьогодні 14:32 — Світ

США звинувачують партнерів у недостатньому контролі

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує повторно запровадити 10-відсоткові мита для ключових торговельних партнерів, зокрема Європейського Союзу та Канади, а для інших країн встановити вищу ставку.

Відповідні пропозиції містяться у звіті Офісу торгового представника США (USTR), уривки з якого опублікувало Politico.

Документ підготовлено за підсумками розслідування щодо 60 торговельних партнерів США через невиконання або неналежне виконання законодавства, спрямованого на заборону імпорту товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці.

Це одне з двох масштабних торговельних розслідувань, які адміністрація розпочала навесні для відновлення глобальних мит президента Дональда Трампа після того, як у лютому Верховний суд скасував попередні тарифні заходи.

США звинувачують партнерів у недостатньому контролі

«Нездатність наших найважливіших торговельних партнерів протидіяти імпорту товарів, виготовлених із використанням примусової праці, є неприйнятною. Це створює ситуацію, коли американські працівники змушені конкурувати на нерівних умовах. Ми більше не будемо миритися з такою диспропорцією», — заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

У звіті зазначено, що шість юрисдикцій не забезпечують належного виконання чинних норм щодо заборони товарів, вироблених із застосуванням примусової праці. До цього переліку увійшли Канада, Еквадор, Європейський Союз, Індонезія, Мексика та Пакистан. Для цих країн рекомендовано запровадити мито у розмірі 10%.

Таку саму ставку запропоновано застосувати ще до дев’яти держав, які взяли на себе зобов’язання щодо боротьби з примусовою працею в межах торговельних угод зі США, а також до Великої Британії, яка, за оцінкою USTR, запровадила лише частковий механізм контролю за ланцюгами постачання.

Ще 44 країни, які стали об’єктом розслідування USTR, можуть зіткнутися з тарифом у розмірі 12,5%. До цього переліку входять такі великі торговельні партнери США, як Японія та Південна Корея.

США також перевіряють країни через надлишкові виробничі потужності

Окрім розслідування щодо примусової праці, USTR проводить окрему перевірку 15 країн через надлишкові виробничі потужності. До списку увійшли Бангладеш, Камбоджа, Китай, Європейський Союз, Індонезія, Японія, Малайзія, Мексика, Норвегія, Сінгапур, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Таїланд і В’єтнам.

Офіс торгового представника США прийматиме письмові коментарі до 6 липня. Публічні слухання з цього питання заплановані на 7 липня.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що суддя американського Федерального суду з питань міжнародної торгівлі Річард Ітон наказав адміністрації президента країни Дональда Трампа почати повернення імпортерам понад $130 млрд, отриманих у результаті введення в минулому році глобальних мит.

Згідно з дослідженням , майже 58% американців заявили, що «повністю» або «частково» не схвалюють політику Трампа щодо інфляції та вартості життя. Ще понад половина респондентів негативно оцінили дії президента у питаннях зайнятості та загального стану економіки. Крім того, 55% опитаних вважають, що запроваджені Трампом мита завдали шкоди економіці США. Лише приблизно чверть виборців переконані, що торговельна політика президента мала позитивний ефект.

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