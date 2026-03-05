0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа повернути імпортерам $130 млрд за незаконні мита

Світ
168
Верховний суд визнав мита незаконними
Верховний суд визнав мита незаконними
Суддя американського Федерального суду з питань міжнародної торгівлі Річард Ітон наказав адміністрації президента країни Дональда Трампа почати повернення імпортерам понад $130 млрд, отриманих у результаті введення в минулому році глобальних мит.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Верховний суд визнав мита незаконними

У лютому Верховний суд США визнав незаконним рішення Трампа про введення в 2025 році мит на імпорт товарів з більшості країн.
Судді дійшли висновку, що прийнятий в 1977 році закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) не дає главі держави права вводити такі мита.
Слідом за цим безліч компаній звернулися з позовами до суду, приєднавшись до сотень інших, які подали позови ще до рішення Верховного суду. Загалом зареєстровано понад 2 тис. позовів, зокрема від FedEx, Costco, Goodyear, Pandora і Barnes & Noble.

Суд наказав повернути сплачені мита

Ітон розпорядився, щоб Прикордонно-митна служба США відшкодувала мита, перерахувавши початковий розмір виплат за винятком анульованих мит.
Очікується, що адміністрація Трампа подасть апеляцію на рішення судді, щоб воно не набуло чинності негайно. У середу представник Мін’юсту попросив Ітона відкласти набуття чинності рішенням на час оскарження, але отримав відмову.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
МитоТарифиСШАТрамп
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems