Суд зобов'язав адміністрацію Трампа повернути імпортерам $130 млрд за незаконні мита

Верховний суд визнав мита незаконними

Суддя американського Федерального суду з питань міжнародної торгівлі Річард Ітон наказав адміністрації президента країни Дональда Трампа почати повернення імпортерам понад $130 млрд, отриманих у результаті введення в минулому році глобальних мит.



У лютому Верховний суд США визнав незаконним рішення Трампа про введення в 2025 році мит на імпорт товарів з більшості країн.

Судді дійшли висновку, що прийнятий в 1977 році закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) не дає главі держави права вводити такі мита.

Слідом за цим безліч компаній звернулися з позовами до суду, приєднавшись до сотень інших, які подали позови ще до рішення Верховного суду. Загалом зареєстровано понад 2 тис. позовів, зокрема від FedEx, Costco, Goodyear, Pandora і Barnes & Noble.

Суд наказав повернути сплачені мита

Ітон розпорядився, щоб Прикордонно-митна служба США відшкодувала мита, перерахувавши початковий розмір виплат за винятком анульованих мит.

Очікується, що адміністрація Трампа подасть апеляцію на рішення судді, щоб воно не набуло чинності негайно. У середу представник Мін’юсту попросив Ітона відкласти набуття чинності рішенням на час оскарження, але отримав відмову.

