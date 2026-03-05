Понад 40 мільярдів євро: втрати від туризму через війну Близькому Сході Вчора 18:00 — Світ

Для туристичної галузі Близького Сходу та регіону Перської затоки наслідки конфлікту, за прогнозами, будуть вагомими.

Ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном занурила туристичну галузь на Близькому Сході та в країнах Перської затоки в хаос.

Про це пише Еuronews.

Уряди випустили попередження або рекомендації щодо заборони будь-яких поїздок, окрім необхідних, для таких країн, як Ізраїль, ОАЕ та Катар, широкий коридор повітряного простору в регіоні залишається закритим.

Мандрівники, які зараз перебувають у таких туристичних центрах, як Дубай та Доха, намагаються повернутися додому обмеженою кількістю рятувальних рейсів, що зараз виконуються.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що кампанія в Ірані, за прогнозами, триватиме від чотирьох до п’яти тижнів, але може «тривати набагато довше».

Кількість туристів

Зростання напруженості, схоже, задушить нещодавнє значне зростання туризму на Близькому Сході та в Перській затоці, але чи буде це тимчасово, чи назавжди, ще належить з’ясувати.

Ібрагім Халед, керівник відділу маркетингу Middle East Travel Alliance, компанії B2B, яка співпрацює з міжнародними туроператорами та туристичними агентами в регіоні каже «Ми спостерігаємо стабільне зростання [кількості відвідувачів] з року в рік, особливо з огляду на всі нові інвестиції в туризм, що відбуваються в регіоні», — каже він Euronews Travel.

«Саудівська Аравія зараз становить близько 10%, але вона неймовірно швидко зростає з моменту відкриття для туристичного сектору у 2019 році. Це, безумовно, наш найцікавіший та найперспективніший напрямок».

«Щодо місць, які уряди США та Великої Британії внесли до списків заборонених для подорожей або перельотів, ми, на жаль, спостерігаємо безліч скасованих рейсів», — каже Халед.

Рейси перервані, а поїздки до цих конкретних районів практично призупинені

У новому звіті Tourism Economics опубліковано прогнози впливу війни на регіональний туризм, які відповідають прогнозам туристичного альянсу.

«Ми оцінюємо, що кількість іммігрантів на Близький Схід може скоротитися на 11−27% у річному обчисленні у 2026 році через конфлікт, порівняно з нашим грудневим прогнозом, який передбачав зростання на 13%», — заявили директор з глобального прогнозування Хелен Макдермотт та старший економіст Джессі Сміт. — В абсолютному вираженні це означатиме зменшення кількості іноземних відвідувачів на 23−38 мільйонів порівняно з нашим базовим/попереднім прогнозом та втрату витрат відвідувачів на суму від 34 до 56 мільярдів доларів (29−48 мільярдів євро). Це включає очікуваний вплив на настрої, який триватиме і після безпосереднього конфлікту".

