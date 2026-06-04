В Києві на Оболоні буде новий сквер (відео) Сьогодні 13:23 — Казна та Політика

В Києві на Оболоні буде новий сквер (відео)

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Києві на Оболоні буде новий сквер. Він називатиметься на честь міста-побратима Києва Вільнюса, який фінансово підтримав проєкт з облаштування рекреаційного простору.

«На вулиці Прирічній тривають роботи з облаштування Вільнюського скверу, який презентуємо вже незабаром. Дякуємо місту-побратиму Вільнюсу за фінансову підтримку проєкту. За допомогу в створенні в Києві ще одного комфортного простору для психологічного відновлення мешканців та гостей столиці», — зазначив столичний голова.

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За його словами, територія, де проводять роботи з облаштування, ще рік тому «нагадувала хащі та звалища».

«А вже за кілька тижнів порезентуємо тут Вільнюський сквер. Також зводимо місток за історичними мотивами через заводь», — додав Віталій Кличко.

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між столицями України та Литви. Раніше писали , що в столиці невдовзі планують відкрити новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. За словами Кличка, проєкт реалізують у партнерстві

«Пішохідний міст зводимо через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни. Об’єкт стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній», — розповів Кличко.

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