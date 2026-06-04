0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Києві на Оболоні буде новий сквер (відео)

Казна та Політика
13
В Києві на Оболоні буде новий сквер (відео)
В Києві на Оболоні буде новий сквер (відео)
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Києві на Оболоні буде новий сквер. Він називатиметься на честь міста-побратима Києва Вільнюса, який фінансово підтримав проєкт з облаштування рекреаційного простору.
«На вулиці Прирічній тривають роботи з облаштування Вільнюського скверу, який презентуємо вже незабаром. Дякуємо місту-побратиму Вільнюсу за фінансову підтримку проєкту. За допомогу в створенні в Києві ще одного комфортного простору для психологічного відновлення мешканців та гостей столиці», — зазначив столичний голова.
Читайте також
За його словами, територія, де проводять роботи з облаштування, ще рік тому «нагадувала хащі та звалища».
«А вже за кілька тижнів порезентуємо тут Вільнюський сквер. Також зводимо місток за історичними мотивами через заводь», — додав Віталій Кличко.
Читайте також
Раніше писали, що в столиці невдовзі планують відкрити новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. За словами Кличка, проєкт реалізують у партнерстві між столицями України та Литви.
«Пішохідний міст зводимо через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни. Об’єкт стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній», — розповів Кличко.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems