В Києві на Оболоні буде новий сквер (відео)

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Києві на Оболоні буде новий сквер. Він називатиметься на честь міста-побратима Києва Вільнюса, який фінансово підтримав проєкт з облаштування рекреаційного простору.
«На вулиці Прирічній тривають роботи з облаштування Вільнюського скверу, який презентуємо вже незабаром. Дякуємо місту-побратиму Вільнюсу за фінансову підтримку проєкту. За допомогу в створенні в Києві ще одного комфортного простору для психологічного відновлення мешканців та гостей столиці», — зазначив столичний голова.
Раніше писали, що в столиці невдовзі планують відкрити новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. За словами Кличка, проєкт реалізують у партнерстві між столицями України та Литви.
«Пішохідний міст зводимо через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни. Об’єкт стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній», — розповів Кличко.