Кличко проанонсував відкриття нового мосту в Києві Сьогодні 18:10

Невдовзі у Києві відкриють новий міст у парку на вулиці Прирічній на Оболоні

У столиці невдовзі планують відкрити новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Кличка, проєкт реалізують у партнерстві між столицями України та Литви.

«Пішохідний міст зводимо через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни. Об’єкт стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній», — розповів Кличко.

Під час підготовки концепції змін провели три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями.

Проєкт має важливу соціальну складову

Кличко зазначає, що проєкт має також соціальне значення, оскільки передбачає створення нового простору для прогулянок і відпочинку мешканців столиці.

У повідомленні наголошується, що під час війни такі громадські простори допомагають людям емоційно відновлюватися та підтримувати психологічну стійкість.

Нагадаємо, раніше Finance.ua вже повідомляв , що у столиці будують новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Тоді заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявляв, що будівництво здійснюється за кошти мерії міста Вільнюса та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки. За його словами, благоустрій території одразу передбачає принципи безбар’єрності, щоб простір був доступним для всіх.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.