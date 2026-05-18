100 найдорожчих брендів світу — рейтинг

Kantar BrandZ опублікував новий рейтинг 100 найдорожчих брендів у світі, а їхня сумарна вартість досягла історичного максимуму.

Що сталося

Рейтинг 100 найдорожчих брендів у світі, опублікований Kantar BrandZ за 2026 рік, базується на відгуках 4,6 млн людей, які оцінювали понад 22 000 брендів у 545 категоріях. У висновку сумарна вартість 100 найцінніших світових брендів досягла історичного максимуму в $13,1 трлн, продемонструвавши зростання на 22% у річному обчисленні.
Головним рушієм цього прориву став стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, який суттєво підвищив поріг входження до рейтингу Global Top 100 і посилив конкуренцію серед лідерів.
Більше того, вперше з 2018 року компанія Google повернула собі звання найціннішого бренду у світі, піднявшись у вартості на 57% — до $1,48 трлн. Аналітики пов’язують цей успіх з успішною інтеграцією ШІ-екосистеми Gemini, інноваціями в пошукових функціях та масштабними інвестиціями в центри обробки даних.

Що незвичного

Вперше за всю історії одразу три бренди одночасно подолали позначку в один трильйон доларів: Google ($1,5 трлн), Microsoft ($1,1 трлн) та Amazon ($1,0 трлн). Друге місце в глобальному списку також утримує технологічний гігант Apple з оцінкою у $1,38 трлн.
Компанії, чий бізнес побудований навколо штучного інтелекту, демонструють небачені темпи зростання:
  • ChatGPT посів 15-те місце в рейтингу, зафіксувавши найвищий річний приріст серед усіх компаній — його вартість злетіла на 285%.
  • Модель штучного інтелекту Claude здійснила потужний дебют у топі 100 компаній, одразу посівши 27-ме місце з вартістю бренду $96,6 млрд.
Крім того, китайські бренди також активно нарощують глобальний вплив. Зокрема, найбільше зростання вартості зафіксовано у Сільськогосподарського банку Китаю (+54%), Alibaba (+51%), ICBC (+49%), Xiaomi (+48%) та Tencent (+45%). В той час зростання європейських компаній є більш стабільним, а середній показник по регіону становить +14%.
За матеріалами:
vctr.media
