В Києві зведуть парковий міст за грантові кошти Вільнюса (фото, місце) Сьогодні 18:33

У столиці побудують новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Де візьмуть гроші

Будівництво здійснюється за кошти мерії міста Вільнюса та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки.

Ідея

Пішохідний міст зведуть через існуючу заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни.

«Литва з перших днів повномасштабного вторгнення є одним із найближчих союзників України — допомагає зброєю, технікою, енергетичним обладнанням, гуманітарними проєктами. Ідея створити в Києві міст дружби — це спільна ініціатива наших міст та символічний знак підтримки української столиці від колег із Вільнюса», — прокоментував Валентин Мондриївський.

Парковий міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній. Під час підготовки концепції змін провели три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями.

За словами Валентина Мондриївського, проєкт також має важливу соціальну складову.

«Міст реалізується за грантові кошти литовської сторони. Для киян це передусім створення ще одного комфортного простору для прогулянок і відпочинку. Під час війни такі місця мають особливе значення — вони допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість. Крім того, благоустрій території одразу передбачає принципи безбар’єрності, щоб простір був доступним для всіх», — додав Валентин Мондриївський.

