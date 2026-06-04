МВФ не буде проти підвищення податку для банків до 50% Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

МВФ загалом не підтримує підвищення такого податку через ризики скорочення кредитування економіки

Міжнародний валютний фонд не заперечуватиме проти підвищення податку на прибуток банків в Україні з 25% до 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Питання підвищення податкового навантаження на банки обговорювали під час роботи місії МВФ у Києві, яка завершилася 3 червня.

За інформацією джерел видання, обізнаних із результатами переговорів, МВФ загалом не підтримує підвищення такого податку через ризики скорочення кредитування економіки. Водночас Фонд уже втретє погоджується з позицією української сторони. Якщо Верховна Рада підтримає відповідні зміни до законодавства, МВФ не виступатиме проти такого рішення.

«Вони (МВФ. — Ред.) не будуть проти. Так що будемо ухвалювати рішення», — повідомив співрозмовник видання.

Скільки банки сплатили до бюджету

Податок у 50% на прибуток банків вже діяв в Україні в 2023 та 2024 роках. Він збільшив надходження до бюджету у рази. Сумарно за два роки банки перерахували до спецфонду держбюджету понад 170 млрд гривень. У той час, як у 2022 році за ставки 18% - 7,3 млрд гривень.

У 2026 році такий податок теж діє. Він сплачується щокварталу. При цьому банкам заборонено при підрахунку прибутку враховувати збитки минулих періодів.

Вже за перший квартал 2026 року всі комерційні банки України із загального прибутку в 52,96 млрд гривень мають перерахувати до держбюджету 26,96 млрд гривень.

Податок для банків

Раніше Finance.ua розповідав , що з 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.

Базова ставка податку на прибуток для банків із 1 січня 2026 року встановлена на рівні 50%. Така сама ставка застосовується протягом 2026 року і до дивідендів, які виплачуються банками. За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

У березні стало відомо , що Данило Гетманцев планує подати законопроєкт про продовження оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2027 році. 20 травня він зареєстрував проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств.

Зі свого боку НБУ розкритикував законопроєкт про оподаткування банків. Там зазначають, що податок на прибуток банків у розмірі 50% банківський сектор у 2023 році сприйняв із розумінням як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в той період. Однак продовження цієї практики в нинішніх умовах створює ризики для подальшого розширення кредитування та здатності банків підтримувати економіку під час війни й повоєнної відбудови.

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