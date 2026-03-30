0 800 307 555
укр
Гетманцев готує новий законопроєкт про податок для банків

Казна та Політика
396
Голова фінансового комітету ВР Гетманцев планує подати законопроєкт про продовження оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2027 році.
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
«Якщо рішення буде підтримано колегами по парламенту, це необхідно зробити у першій половині року. Бо маємо враховувати позицію Конституційного Суду щодо дотримання розумних строків і уникати раптових змін в оподаткуванні», — написав він.

В чому суть

З його слів, найбільшим джерелом банківського прибутку зараз є не інновації, підвищення ефективності або суттєве розширення програм кредитування бізнесу і населення, а безризикові операції з державними цінними паперами, що використовуються для зв’язування банківської ліквідності.
Ця ситуація нікуди не дінеться найближчим часом. Тому податок необхідно продовжувати.
Він наголосив, що з великою повагою ставиться до банківської спільноти: «Звісно — це насамперед бізнес, метою якого є отримання прибутку. Зі свого боку, Комітет робив усе можливе, аби підтримати банківський бізнес під час війни. Зараз аргументи на користь продовження підвищеної ставки на надприбутки банків для мене є очевидними, але, як і минулого року, я готовий до фахової дискусії із регулятором, профільними асоціаціями, банками».
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.
Базова ставка податку на прибуток для банків із 1 січня 2026 року встановлена на рівні 50%. Така сама ставка застосовується протягом 2026 року і до дивідендів, які виплачуються банками.
За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
Водночас такі суми від’ємного значення, у тому числі сформовані протягом 2026 року, не втрачаються. Вони зменшуватимуть фінансовий результат до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниПодатки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems