Сьогодні 13:21 — Казна та Політика

Гетманцев готує новий законопроєкт про податок для банків

Голова фінансового комітету ВР Гетманцев планує подати законопроєкт про продовження оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2027 році.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Якщо рішення буде підтримано колегами по парламенту, це необхідно зробити у першій половині року. Бо маємо враховувати позицію Конституційного Суду щодо дотримання розумних строків і уникати раптових змін в оподаткуванні», — написав він.

В чому суть

З його слів, найбільшим джерелом банківського прибутку зараз є не інновації, підвищення ефективності або суттєве розширення програм кредитування бізнесу і населення, а безризикові операції з державними цінними паперами, що використовуються для зв’язування банківської ліквідності.

Ця ситуація нікуди не дінеться найближчим часом. Тому податок необхідно продовжувати.

Він наголосив, що з великою повагою ставиться до банківської спільноти: «Звісно — це насамперед бізнес, метою якого є отримання прибутку. Зі свого боку, Комітет робив усе можливе, аби підтримати банківський бізнес під час війни. Зараз аргументи на користь продовження підвищеної ставки на надприбутки банків для мене є очевидними, але, як і минулого року, я готовий до фахової дискусії із регулятором, профільними асоціаціями, банками».

З 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.

Базова ставка податку на прибуток для банків із 1 січня 2026 року встановлена на рівні 50%. Така сама ставка застосовується протягом 2026 року і до дивідендів, які виплачуються банками.

За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Водночас такі суми від’ємного значення, у тому числі сформовані протягом 2026 року, не втрачаються. Вони зменшуватимуть фінансовий результат до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року.

