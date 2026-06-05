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Українським морським коридором з 2023 р. перевезено 200 млн тонн вантажів

Казна та Політика
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Українським морським коридором з 2023 р. перевезено 200 млн тонн вантажів
Українським морським коридором з 2023 р. перевезено 200 млн тонн вантажів
Українським морським коридором від початку запуску у 2023 році перевезено 200 млн тонн вантажів, з них 118 млн тонн — українське зерно, йдеться у повідомленні віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
«За кожною цифрою — складна робота українських портів, моряків, логістів, залізничників, аграріїв та всіх, хто щодня забезпечує функціонування нашої економіки попри війну», — написав Кулеба у Телеграм у четвер.
За його словами, від початку 2026 року через морські порти перевезено майже 35 млн тонн вантажів, а українська продукція надійшла до 56 країн світу.
Зазначається, що лише у квітні цього року було зафіксовано більш ніж 500 атак безпілотниками по логістичній інфраструктурі.
«Порти перебували під обстрілами фактично через день», — йдеться у повідомленні.
Кулеба уточнив, що від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено чи частково зруйновано 935 об’єктів портової інфраструктури, постраждало 191 цивільне судно та поранено 255 людей.
«Попри це, український морський коридор працює. Він залишається одним із ключових інструментів підтримки економіки держави, забезпечення експорту та важливим внеском України у глобальну продовольчу безпеку», — наголосив віцепрем’єр.
Як повідомлялось, порти України за квітень 2026 року перевалили на 35,8% більше вантажів, ніж за квітень 2025 року — 8,2 млн тонн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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