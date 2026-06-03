Києву потрібно до 60 млрд грн на резервну систему теплопостачання — Кличко Сьогодні 05:37 — Енергетика

Київ створює дублюючу систему тепло- та енергопостачання, вартість якої оцінюється у 30−60 млрд грн. Для реалізації цього проєкту столиця розраховує на фінансову підтримку держави.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Потрібно понад 60 млрд грн

За словами Кличка, загальна вартість створення альтернативних джерел теплопостачання перевищує 60 млрд грн. Водночас після аналізу першочергових потреб та можливостей реалізації проєкту місто визначило мінімально необхідний обсяг фінансування на рівні близько 30 млрд грн.

«Ми подивилися на реальні цифри та можливість використати ці кошти для закупівлі обладнання і запуску системи. Це приблизно 30 млрд грн. Половину бере на себе держава, половину — місто Київ. Ми постійно проводимо наради з урядом і хочемо отримати не декларації, а чіткі гарантії щодо того, які об’єкти фінансуватиме держава та чи будуть вони готові до роботи вже цієї зими», — сказав мер столиці.

Київ готується до можливих ризиків для енергосистеми

Кличко нагадав, що в Києві працює одна з найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі.

За його словами, місто має впродовж чотирьох місяців не лише відновити пошкоджену інфраструктуру, а й створити резервну систему на випадок руйнування централізованого теплопостачання.

«Створення нової потужної системи когенерації за кілька місяців є дуже складним завданням. Водночас це необхідно робити, і Київ уже реалізує заходи для посилення енергетичної стійкості. Але для цього потрібно багато ресурсів. Зокрема, люди. Людей у нас дуже не вистачає», — зазначив він.

Місто розраховує на підтримку держави

За словами Кличка, 70−80% бюджету Києва йде на зарплати медиків, освітян, комунальників.

Крім того, держава забирає 60% ПДФО, не компенсує громадам різницю в тарифах на тепло та витрати на пільговий проїзд, а торік вилучила з бюджету міста 8 млрд грн. Тому столиця не зможе самотужки побудувати альтернативну систему тепло- та енергопостачання.

«На минулому засіданні Київради ми ухвалили звернення до Кабміну і ВР щодо фінансової підтримки плану стійкості міста, щоб формалізувати наші домовленості. Сподіваємось, що держава буде їх дотримуватись. Ми, до речі, 1 млрд 250 млн грн вже надали Агентству відновлення. І звернулись до фінансових установ щодо фінансування. Більше 15 млрд грн ми виділяємо на систему теплопостачання і відновлення зараз в Києві для підготовки до наступного опалювального сезону», — розповів він.

НВ За матеріалами:

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