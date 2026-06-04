День фінансів: кредитні пільги для військових, нові правила бронювання, житлові ваучери для ВПО Сьогодні 17:38

У четвер, 4 червня, йшлося про те, що робити у перші 24 години коли житло постраждало через обстріл, та про кредитні пільги для військових.

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Житлові ваучери для ВПО

В Україні майже 1000 родин внутрішньо переміщених осіб з-поміж українських захисників уже скористалися житловими ваучерами та придбали нові оселі. Водночас для багатьох переселенців процес реалізації цієї допомоги залишається складним через бюрократичні обмеження та брак часу.

До речі, якщо житло постраждало через обстріл: що робити у перші 24 години.

Нові правила бронювання

Підприємства, які претендують на отримання статусу критично важливих для бронювання працівників або планують підтвердити цей статус у липні 2026 року, повинні забезпечити середню заробітну плату на рівні не менше трьох мінімальних зарплат (25,941 тис. грн) вже за червень.

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Кредитні пільги для військових

. Військовослужбовці та їхні чоловіки або дружини можуть скористатися спеціальними кредитними пільгами, передбаченими законодавством. Розповідаємо, на які кредити поширюються пільги, які є винятки та що потрібно зробити для їх отримання

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