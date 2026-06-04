0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Дії» вже до кінця літа планують запустити онлайн-розлучення

Особисті фінанси
11
Команда Міністерства цифрової трансформації готується до запуску бета-тестування сервісу
Команда Міністерства цифрової трансформації готується до запуску бета-тестування сервісу
Послуга онлайн-розлучення у застосунку «Дія» може стати доступною вже наприкінці літа. Наразі команда Міністерства цифрової трансформації готується до запуску бета-тестування сервісу.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
«Наша команда готується запустити бета-тестування онлайн-розлучення наприкінці червня — на початку липня. Це доволі кропіткий процес, адже необхідна не лише технічна реалізація, а й тісна співпраця з Міністерством юстиції та органами ДРАЦС. Але процес триває, і ми вже виходимо на фінішну пряму», — сказала Коваль.
Читайте також
За її словами, після завершення бета-тестування зазвичай минає один-два місяці до повноцінного запуску послуги.
«Тому станом на зараз ми орієнтуємось на кінець літа», — додала заступниця міністра.

Як працюватиме послуга

Як пояснила заступниця міністра, процедура відбуватиметься через застосунок «Дія» за взаємною згодою обох партнерів. Скористатися послугою зможуть лише подружжя, які не мають спільних неповнолітніх дітей.
Рішення щодо розірвання шлюбу ухвалюватиме відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Зазвичай розгляд заяви триває до 30 днів.
Місце для вашої реклами
Дата розлучення з’явиться у «Дії» одразу після подання заяви. Заяву можна відкликати до моменту, коли ДРАЦС ухвалить рішення, прямо в застосунку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Дії запустили е-Картку платника податків. Більше не потрібен фізичний паперовий документ. Електронна Картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років самостійно, без візиту до податкової.
За матеріалами:
РБК-Україна
ДіяДержавні послуги
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems