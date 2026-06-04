У «Дії» вже до кінця літа планують запустити онлайн-розлучення Сьогодні 16:31 — Особисті фінанси

Команда Міністерства цифрової трансформації готується до запуску бета-тестування сервісу

Послуга онлайн-розлучення у застосунку «Дія» може стати доступною вже наприкінці літа. Наразі команда Міністерства цифрової трансформації готується до запуску бета-тестування сервісу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

«Наша команда готується запустити бета-тестування онлайн-розлучення наприкінці червня — на початку липня. Це доволі кропіткий процес, адже необхідна не лише технічна реалізація, а й тісна співпраця з Міністерством юстиції та органами ДРАЦС. Але процес триває, і ми вже виходимо на фінішну пряму», — сказала Коваль.

За її словами, після завершення бета-тестування зазвичай минає один-два місяці до повноцінного запуску послуги.

«Тому станом на зараз ми орієнтуємось на кінець літа», — додала заступниця міністра.

Як працюватиме послуга

Як пояснила заступниця міністра, процедура відбуватиметься через застосунок «Дія» за взаємною згодою обох партнерів. Скористатися послугою зможуть лише подружжя, які не мають спільних неповнолітніх дітей.

Рішення щодо розірвання шлюбу ухвалюватиме відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Зазвичай розгляд заяви триває до 30 днів.

Дата розлучення з’явиться у «Дії» одразу після подання заяви. Заяву можна відкликати до моменту, коли ДРАЦС ухвалить рішення, прямо в застосунку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Дії запустили е-Картку платника податків. Більше не потрібен фізичний паперовий документ. Електронна Картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років самостійно, без візиту до податкової.

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