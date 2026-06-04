У Німеччині з 1 липня 2026 року підвищать пенсії: таблиця надбавок Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

За оцінками, темпи зростання пенсій перевищать рівень інфляції

Із 1 липня 2026 року пенсії в Німеччині буде підвищено на 4,24%. Підвищення торкнеться близько 21 млн пенсіонерів. Розмір надбавки залежатиме від поточного розміру пенсії. Наприклад, за пенсії у 1 000 євро щомісячна доплата становитиме понад 42 євро. Якщо пенсіонер отримує 1 500 євро, його виплати збільшаться приблизно на 63,5 євро на місяць.

Особи, які мають стандартну пенсію після 45 років трудового стажу із середнім рівнем заробітку та наразі отримують 1 835,55 євро, можуть розраховувати на підвищення майже на 78 євро щомісяця, повідомляє Ausnews.de.

Раніше прогнозувалося, що пенсії зростуть на 3,73%, що майже відповідало показнику 2025 року, коли виплати було підвищено на 3,74%. Однак фактичне рішення передбачає збільшення на 4,24%, що виявилося вищим за очікування.

Гарантований рівень пенсій

Додатковим чинником для зростання пенсій стало продовження дії так званої «захисної лінії», яка гарантує, що рівень пенсій не опускатиметься нижче 48% від рівня заробітної плати. Завдяки цьому пенсії можуть продовжувати зростати і найближчими роками, і можливі навіть суттєві надбавки.

Таблиця надбавок

Пенсія (євро/міс) Надбавка (євро/міс) 750 31,8 1000 42,4 1250 53 1500 63,6 1750 74,2 1835,55 77,83 2000 84,8 2250 95,4 2500 100,6

Відчутному підвищенню пенсій сприяло хороше зростання заробітної плати — 4,25%, за даними Федерального статистичного управління.

З 1 липня 2026 року вартість одного пенсійного бала збільшиться з 40,79 євро до 42,52 євро. Саме цей показник використовується для розрахунку пенсійних виплат. Принцип системи полягає в тому, що зі зростанням зарплат працюючих громадян збільшуються й пенсії.

Таким чином виконується один із ключових принципів державної пенсійної системи — пенсії мають зростати разом із заробітними платами.

Купівельна спроможність пенсіонерів зросте

Щоб пенсії підвищилися, потрібно ухвалити спеціальну постанову щодо визначення вартості пенсійного балу. Федеральний уряд уже схвалив документ 29 квітня. Наступним етапом має стати його погодження Бундесратом, яке очікується в червні. Після офіційної публікації документа підвищення набуде чинності з 1 липня 2026 року.

За оцінками, темпи зростання пенсій перевищать рівень інфляції. На початку року споживчі ціни були лише на 2,1% вищими, ніж роком раніше. Це означає, що доходи пенсіонерів зростатимуть швидше за ціни, а отже, їхня купівельна спроможність збільшиться.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Німеччині не існує фіксованої «мінімальної пенсії» для всіх. Розмір виплати залежить від стажу та сплачених страхових внесків. Кожен рік роботи «перетворюється» на пенсійні бали, які й визначають майбутню суму.

Також ми писали , що дедалі більше пенсіонерів у Німеччині не можуть прожити на свої виплати. У 2024 році майже 740 тис. осіб були змушені отримувати базову соціальну допомогу за віком — це рекордний показник. Водночас 19,6% громадян віком від 65 років перебувають під загрозою бідності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.