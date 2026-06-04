Житло постраждало через обстріл: що робити у перші 24 години Сьогодні 16:01 — Нерухомість

Пошкоджене через обстріл житло

Щоразу після чергової масованої атаки росії сотні українців змушені відновлювати пошкоджене житло. Як зазначають юристи, дуже важливо правильно зафіксувати руйнування, щоб у майбутньому мати право на компенсацію. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО ділимося покроковою інструкцією, що робити в перші 24 години і куди звертатися.

Загальна логіка дій складається з таких основних кроків:

Убезпечення та виклик допомоги. Фіксація події. Подання інформаційного повідомлення про пошкоджене/знищене майно. Подання заяви на отримання компенсації.

Далі розповідаємо детальніше про кожен із кроків.

Подбайте про безпеку та зафіксуйте руйнування

Перший крок після обстрілу — переконатися, що перебувати біля будинку або квартири безпечно. Якщо є загроза обвалу, пожежі чи інші ризики, необхідно викликати рятувальників за номером 101.

Також варто повідомити про постраждалих, якщо вони є. За потреби можна окремо звернутися до поліції за номером 102 або викликати швидку допомогу за номером 103.

Після цього необхідно максимально детально зафіксувати наслідки руйнувань:

зробити фото та відео пошкоджень із різних ракурсів;

за можливості зафіксувати геолокацію;

записати дату, час і місце події;

зберегти контакти сусідів та інших свідків;

попросити очевидців підтвердити факт пошкодження.

скласти акт про руйнування та засвідчити його підписами свідків ( Якщо представники влади не можуть оперативно прибути на місце, власник житла має право самостійно шаблон тут ).

Додатковим доказом може стати звіт незалежного оцінювача, хоча таке обстеження є платним. Він може знадобитися, наприклад, у разі спору чи затримок у процедурі.

Які документи потрібно отримати

Для оформлення компенсації важливо зібрати офіційні документи від державних органів.

внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань та отримання відповідного витягу. Якщо кримінальне провадження не відкрито, необхідно подати окрему Зокрема, рекомендується звернутися до правоохоронців длята отриманняЯкщо кримінальне провадження не відкрито, необхідно подати окрему заяву

У разі пожежі слід отримати акт від ДСНС.

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акт комісійного обстеження житла, який оформлюють органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. Зазвичай такі обстеження проводяться централізовано після події, зазначають юристи. Якщо обстеження не проводилось — варто подати Також необхідним документом єа, який оформлюють органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. Зазвичай такі обстеження проводяться централізовано після події, зазначають юристи. Якщо обстеження не проводилось — варто подати заяву для його ініціювання.

Окремо потрібно перевірити, чи внесено інформацію про нерухомість до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо даних немає, їх можна внести через:

портал Дія (для областей, де послуга доступна);

нотаріуса;

ЦНАП.

Як подати повідомлення про пошкодження

Наступний крок — подання інформаційного повідомлення про пошкоджене або знищене майно.

Зробити це можна:

через застосунок або портал «Дія» у розділі «єВідновлення»;

через Центр надання адміністративних послуг.

Подання такого повідомлення є обов’язковою умовою для подальшого оформлення компенсації.

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Як оформити компенсацію

Після подання інформаційного повідомлення власник житла може звернутися із заявою на компенсацію.

Подати її можна через:

портал або застосунок «Дія»;

ЦНАП.

Для цього зазвичай потрібні:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про право власності;

акт обстеження житла або інші підтвердження пошкодження;

фото та відеоматеріали;

інші документи, які можуть підтвердити факт руйнування.

Фахівці наголошують: чим більше доказів буде зібрано одразу після обстрілу, тим простіше надалі підтвердити збитки та отримати компенсацію від держави.

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