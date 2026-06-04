Житло постраждало через обстріл: що робити у перші 24 години

Щоразу після чергової масованої атаки росії сотні українців змушені відновлювати пошкоджене житло. Як зазначають юристи, дуже важливо правильно зафіксувати руйнування, щоб у майбутньому мати право на компенсацію. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО ділимося покроковою інструкцією, що робити в перші 24 години і куди звертатися.
Загальна логіка дій складається з таких основних кроків:
Убезпечення та виклик допомоги.
Фіксація події.
Подання інформаційного повідомлення про пошкоджене/знищене майно.
Подання заяви на отримання компенсації.
Далі розповідаємо детальніше про кожен із кроків.
Подбайте про безпеку та зафіксуйте руйнування
Перший крок після обстрілу — переконатися, що перебувати біля будинку або квартири безпечно. Якщо є загроза обвалу, пожежі чи інші ризики, необхідно викликати рятувальників за номером 101.
Також варто повідомити про постраждалих, якщо вони є. За потреби можна окремо звернутися до поліції за номером 102 або викликати швидку допомогу за номером 103.
Для оформлення компенсації важливо зібрати офіційні документи від державних органів.
Зокрема, рекомендується звернутися до правоохоронців для внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань та отримання відповідного витягу. Якщо кримінальне провадження не відкрито, необхідно подати окрему заяву.
Також необхідним документом є акт комісійного обстеження житла, який оформлюють органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. Зазвичай такі обстеження проводяться централізовано після події, зазначають юристи. Якщо обстеження не проводилось — варто подати заяву для його ініціювання.
Окремо потрібно перевірити, чи внесено інформацію про нерухомість до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо даних немає, їх можна внести через: