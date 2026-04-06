У Міжнародному реєстрі збитків пояснили, які докази потрібні для подання заяв

У складних випадках, зокрема щодо зруйнованих міст на кшталт Маріуполя, можуть використовувати супутникові знімки
Подати заяву до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією росії проти України, можна навіть без повного пакета документів. Правила зробили максимально гнучкими, адже багато людей виїжджали з окупації без доказів або не мали змоги зафіксувати руйнування.
Про це розповів виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський у коментарі Громадському радіо.

Подача заяви через «Дію»

За його словами, подати заяву можна через застосунок «Дія», який інтегрований із державними реєстрами.
«Людині не треба нікуди йти, збирати довідки. Якщо інформація є в державному реєстрі, вона підтягується автоматично, і людина може подати її буквально в два кліки. Додатково можна подати будь-які наявні докази — це можуть бути фотографії, скани документів. Якщо цього немає, людина може просто своїми словами описати, що сталося, коли і де», — пояснив Ключковський.

Альтернативні джерела підтвердження

Він додав, що у складних випадках, зокрема щодо зруйнованих міст на кшталт Маріуполя, можуть використовувати супутникові знімки, звіти міжнародних організацій та інші джерела інформації.
«Під час евакуації з Маріуполя останнє, про що думали люди, це були документи. Вони виїжджали з однією сумкою і дітьми на руках. Це не повинно бути перешкодою для подання заяв», — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Тепер заяви про пошкодження або знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури та інших об’єктів зможуть подавати не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України.
За матеріалами:
Громадське радіо
Також за темою
Також за темою
