Які борги не можна реструктуризувати: що треба знати позичальнику
- причини виникнення неплатоспроможності;
- майновий стан боржника;
- доходи та прогнозовані надходження;
- розмір щомісячних платежів кредиторам;
- кошти, які залишатимуться боржнику для побутових потреб;
- вимоги, які можуть бути прощені після виконання плану. Лише після затвердження господарським судом план набирає чинності та стає обов’язковим для всіх учасників процедури.
- відстрочення платежів;
- розстрочення боргу;
- зміну строків виконання зобов’язань;
- виконання частини зобов’язань третіми особами;
- реалізацію частини майна для погашення заборгованості. Втім, таке списання можливе лише після належного виконання умов затвердженого плану.
Категорії боргів, які не можуть бути реструктуризовані
- заборгованість зі сплати аліментів;
- відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- відшкодування шкоди, пов’язаної з каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;
- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- інші обов’язкові платежі на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
- Господарський суд може затвердити план реструктуризації лише після повного погашення таких боргів, якщо вони існують.
Виконання плану може стати кроком до звільнення від боргів
- закрити провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням плану реструктуризації;
- або визнати план невиконаним і перейти до процедури погашення боргів. У разі успішного виконання плану для боржника настають передбачені Кодексом наслідки щодо звільнення від боргів.
- предмети першої необхідності (одяг, взуття, постіль, засоби гігієни);
- необхідні ліки та медичні засоби;
- мінімальний набір меблів і побутової техніки;
- продукти харчування та вода або кошти на їх придбання;
- паливо для приготування їжі та опалення;
- майно, необхідне для професійної діяльності (якщо це єдине джерело доходу);
- державні нагороди та пам’ятні відзнаки;
- окремі види сільськогосподарського майна.
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