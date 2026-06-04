Які борги не можна реструктуризувати: що треба знати позичальнику Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Які борги не можна реструктуризувати: що треба знати позичальнику

Реструктуризація боргів — це насамперед можливість врегулювати фінансові труднощі у правовому полі, знайти баланс між інтересами кредиторів та реальними можливостями боржника, а також отримати шанс на відновлення фінансової стабільності.

Кодекс України з процедур банкрутства передбачає механізм відновлення платоспроможності фізичної особи через процедуру реструктуризації боргів. Екперти назвали п’ять важливих фактів, які допоможуть зрозуміти, як працює цей механізм.

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Банкрутство фізичної особи не означає автоматичне списання всіх боргів

Часто можна почути думку, що достатньо оголосити себе банкрутом — і всі борги зникають. Насправді процедура неплатоспроможності починається з реструктуризації боргів. Її головна мета — відновити платоспроможність людини та створити реальний механізм виконання зобов’язань перед кредиторами. Саме тому першим кроком стає розроблення плану реструктуризації, а не автоматичне списання боргів.

План реструктуризації затверджує господарський суд. Реструктуризація боргів відбувається виключно в межах судової процедури.

У плані реструктуризації зазначаються:

причини виникнення неплатоспроможності;

майновий стан боржника;

доходи та прогнозовані надходження;

розмір щомісячних платежів кредиторам;

кошти, які залишатимуться боржнику для побутових потреб;

вимоги, які можуть бути прощені після виконання плану. Лише після затвердження господарським судом план набирає чинності та стає обов’язковим для всіх учасників процедури.

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Частина боргів може бути прощена після виконання плану. Однією з переваг реструктуризації є можливість передбачити у плані прощення (списання) певної частини боргів.

Також план може містити:

відстрочення платежів;

розстрочення боргу;

зміну строків виконання зобов’язань;

виконання частини зобов’язань третіми особами;

реалізацію частини майна для погашення заборгованості. Втім, таке списання можливе лише після належного виконання умов затвердженого плану.

Категорії боргів, які не можуть бути реструктуризовані

заборгованість зі сплати аліментів;

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

відшкодування шкоди, пов’язаної з каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

інші обов’язкові платежі на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Господарський суд може затвердити план реструктуризації лише після повного погашення таких боргів, якщо вони існують.

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Виконання плану може стати кроком до звільнення від боргів

Після завершення строку виконання плану боржник подає до суду звіт та підтвердження виконання своїх зобов’язань.

За результатами розгляду суд може:

закрити провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням плану реструктуризації;

або визнати план невиконаним і перейти до процедури погашення боргів. У разі успішного виконання плану для боржника настають передбачені Кодексом наслідки щодо звільнення від боргів.

Раніше Finance.ua писав , яке майно не можуть забрати за борги.

Закон України «Про виконавче провадження» визначає перелік речей, на які не може бути накладене стягнення. Йдеться насамперед про:

предмети першої необхідності (одяг, взуття, постіль, засоби гігієни);

необхідні ліки та медичні засоби;

мінімальний набір меблів і побутової техніки;

продукти харчування та вода або кошти на їх придбання;

паливо для приготування їжі та опалення;

майно, необхідне для професійної діяльності (якщо це єдине джерело доходу);

державні нагороди та пам’ятні відзнаки;

окремі види сільськогосподарського майна.

Відтепер єдине житло боржника можуть стягнути лише у разі великої заборгованості. Раніше цей поріг становив 20 мінімальних зарплат, однак тепер його підвищили до 50 мінімальних зарплат.

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