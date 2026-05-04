0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Борги киян за світло перевищили 1 млрд грн

Особисті фінанси
31
Електрика
Електрика
Станом на початок квітня 2026 року сумарний борг мешканців Києва перед постачальником Yasno перевищив 1,3 млрд грн.
Особливу тривогу викликає той факт, що 370 млн грн із цієї суми — це прострочена заборгованість терміном понад місяць. Компанія нагадує: відповідальне ставлення до рахунків є критично важливим для стабільної роботи енергосистеми.

Дисципліна платежів та умови договору

Клієнти Yasno отримують послугу за принципом відтермінування: до прикладу, рахунок, який клієнти отримують у травні, — це плата за електроенергію, спожиту у квітні. Згідно з умовами договору, розрахунки мають відбуватися щомісяця до 20 числа. Будь-яка затримка — на день чи на місяць — є порушенням зобов’язань споживача.
Читайте також
Вчасна оплата безпосередньо впливає на можливість постачальника закуповувати електроенергію на ринку та підтримувати енергобаланс столиці.

Чому важливо платити за послуги

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко наголошує, що в умовах постійних обстрілів енергооб’єктів кожна оплачена гривня стає внеском у відновлювальні роботи.
«Ми вдячні кожному клієнту, який продовжує виконувати умови договору в частині розрахунків. Сьогодні своєчасна оплата — це внесок кожного в енергетичну безпеку країни, адже обстріли енергосистеми не припиняються і потреба у відновлювальних роботах лише зростає», — зазначив Коваленко.
Нагадаємо, що провести оплату можна за лічені хвилини через дистанційні сервіси:
  • особистий кабінет на сайті Yasno;
  • мобільний застосунок;
  • чатботи у Viber та Telegram.
Раныше ми повідомляли, що у разі накопичення боргу можливе нарахування пені та штрафів, а за тривалу несплату — навіть відключення електропостачання. Водночас мораторій на припинення комунальних послуг за борги, який запровадили у березні 2022 року, уряд скасував ще два роки тому. Наразі він діє лише на територіях, де тривають бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.
Раніше в Міненерго пояснювали: підставою для відключення може стати борг від 3000 грн, якщо його не сплачують понад два місяці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ТарифиКомунальні послугиТарифи на електроенергію
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems