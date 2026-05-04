Борги киян за світло перевищили 1 млрд грн Сьогодні 14:31 — Особисті фінанси

Електрика

Станом на початок квітня 2026 року сумарний борг мешканців Києва перед постачальником Yasno перевищив 1,3 млрд грн.

Особливу тривогу викликає той факт, що 370 млн грн із цієї суми — це прострочена заборгованість терміном понад місяць. Компанія нагадує: відповідальне ставлення до рахунків є критично важливим для стабільної роботи енергосистеми.

Дисципліна платежів та умови договору

Клієнти Yasno отримують послугу за принципом відтермінування: до прикладу, рахунок, який клієнти отримують у травні, — це плата за електроенергію, спожиту у квітні. Згідно з умовами договору, розрахунки мають відбуватися щомісяця до 20 числа. Будь-яка затримка — на день чи на місяць — є порушенням зобов’язань споживача.

Читайте також Як укласти договір із Yasno онлайн: коли можуть відключити електрику

Вчасна оплата безпосередньо впливає на можливість постачальника закуповувати електроенергію на ринку та підтримувати енергобаланс столиці.

Чому важливо платити за послуги

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко наголошує, що в умовах постійних обстрілів енергооб’єктів кожна оплачена гривня стає внеском у відновлювальні роботи.

«Ми вдячні кожному клієнту, який продовжує виконувати умови договору в частині розрахунків. Сьогодні своєчасна оплата — це внесок кожного в енергетичну безпеку країни, адже обстріли енергосистеми не припиняються і потреба у відновлювальних роботах лише зростає», — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що провести оплату можна за лічені хвилини через дистанційні сервіси:

особистий кабінет на сайті Yasno;

мобільний застосунок;

чатботи у Viber та Telegram.

він діє лише на територіях, де тривають бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією. Раныше ми повідомляли , що у разі накопичення боргу можливе нарахування пені та штрафів , а за тривалу несплату — навіть відключення електропостачання. Водночас мораторій на припинення комунальних послуг за борги, який запровадили у березні 2022 року, уряд скасував ще два роки тому. Наразіде тривають бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.

Раніше в Міненерго пояснювали: підставою для відключення може стати борг від 3000 грн, якщо його не сплачують понад два місяці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.