Тарифи на світло! Хитрий спосіб платити вдвічі менше за електроенергію. Пояснюємо, як це зробити (відео) Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Попри те, що тариф на водопостачання залишається незмінним, суми в платіжках можуть суттєво зрости

У 2026 році українці ризикують отримати платіжки за воду, які в кілька разів перевищують реальне споживання. Чому так відбувається, якщо сам тариф залишається незмінним? Уся річ у нових жорстких правилах повірки лічильників. Варто прострочити дедлайн бодай на місяць — і система миттєво переведе вас на застарілі та завищені нормативи.

новому відео на нашому YouTube-каналі детально розбираємо, як лічильники води та газу можуть «з'їсти» ваш бюджет.

Платіжки за воду можуть зрости в кілька разів

Попри те, що тариф на водопостачання залишається незмінним, суми в платіжках можуть суттєво зрости через прострочену повірку лічильників. Раніше прострочений лічильник міг працювати місяцями без наслідків, а тепер система автоматично переводить споживача на нарахування за нормами.

Норми споживання води, затверджені ще до повномасштабної війни, часто вдвічі або навіть втричі перевищують реальне використання середньостатистичною родиною. У результаті платіжка може зрости на 200−300%.

Згідно з чинними правилами, міжповірочний інтервал для лічильників холодної води становить 4 роки, для гарячої — 3 роки. Після цього терміну показники приладу вважаються недійсними, і нарахування йдуть за нормативом.

Що вигідніше: повірка чи оплата за нормативом

Вартість повірки одного лічильника сьогодні становить у середньому від 350 до 600 гривень. Заміна може коштувати від 800 до 1500 гривень. На перший погляд це додаткові витрати, однак вони значно менші за потенційні переплати. Якщо сім’ю переводять на нормативне споживання, обсяги води для нарахування можуть становити до 9−12 кубометрів на людину щомісяця.

Особливо гостро проблема проявляється у багатоквартирних будинках, де різниця між загальнобудинковими та квартирними показниками може додатково розподілятися між мешканцями.

Фахівці радять перевірити дату останньої повірки та не відкладати процедуру, якщо термін уже спливає або минув.

Чому важливо регулярно передавати показники газу

Окремо експерти нагадують про необхідність своєчасної передачі показників газових лічильників. Передавати актуальні дані потрібно щомісяця з 1 по 5 число включно. Якщо цього не зробити, нарахування можуть здійснюватися за середнім споживанням або нормативами.

У такому випадку суми в платіжках можуть виявитися значно вищими за фактичне використання газу.

Як скоротити витрати на світло

Одним із способів зменшити рахунки за електроенергію залишається встановлення багатозонного лічильника. Такий прилад дозволяє враховувати не лише обсяг споживання, а й час використання електроенергії. Зокрема, двозонний лічильник дає змогу оплачувати електроенергію в нічний період за тарифом, який удвічі нижчий за денний.

Найбільший ефект від такого рішення можуть отримати власники бойлерів, пральних та посудомийних машин, а також ті, хто заряджає електроніку або використовує техніку з функцією відкладеного старту.

Детальніше про правила повірки лічильників, та як за допомогою простого гаджета легально зменшити рахунки за світло вдвічі — дивіться у відео за посиланням:

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