Що відбувається з цінами та коли інфляція піде на спад Сьогодні 12:06

Інфляція впливає на купівельну спроможність населення

Зростання цін залишається однією з головних проблем для українців, адже воно безпосередньо впливає на витрати домогосподарств і купівельну спроможність населення. У Національному банку пояснили, чому інфляція після періоду сповільнення знову почала прискорюватися та коли очікується її поступове зниження.

Чому інфляція знову прискорилася

За даними НБУ, із червня 2025 року до січня 2026 року інфляція поступово сповільнювалася, однак згодом знову почала зростати.

Таку тенденцію спричинили кілька чинників:

підвищення бізнесом цін на власну продукцію / послуги через зростання цін на енергоресурси, газ і пальне та витрат на оплату праці;

ослаблення курсу гривні в попередні періоди.

Водночас у Нацбанку зазначають, що темпи зростання споживчих цін залишаються відносно помірними. У квітні річна інфляція становила 8,6%.

Що далі

Регулятор прогнозує, що до кінця 2026 року інфляція ще дещо прискориться через вплив дорожчих енергоресурсів і може досягти 9,4% у річному вимірі.

Після цього очікується поступове уповільнення зростання цін.

Серед факторів, які можуть сприяти цьому процесу:

зниження вартості енергоресурсів у разі стабілізації ситуації на Близькому Сході;

збільшення врожаїв, що допоможе стримати ціни на продовольство.

У Національному банку наголошують, що продовжать проводити політику, спрямовану на зниження інфляційного тиску. Зокрема, регулятор має намір не допускати надмірних коливань курсу на валютному ринку.

Згідно з прогнозом НБУ, сукупність цих чинників дасть змогу знизити інфляцію до 6,5% у 2027 році, а у 2028 році повернути її до цільового рівня 5%.

Раніше ми повідомляли, що вартість продуктового кошика в Україні влітку може зрости на 5−25% порівняно з минулим роком. Остаточна динаміка залежатиме від розвитку ринку та низки економічних чинників, тож аналітики розглядають три сценарії.

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