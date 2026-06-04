Пенсіонери за кордоном можуть втратити виплати: що потрібно зробити до кінця року Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Ідентифікацію потрібно проходити щороку

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України, зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію щороку.

Про це заявляє Пенсійний фонд з посиланням на статтю 47−1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Ідентифікацію потрібно проходити щороку

Особам, які тимчасово проживають за кордоном, виплата пенсії здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Якщо пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію у 2025 році та виконав умови закону, у 2026-му йому виплачуватиметься пенсія.

Щоб забезпечити виплату пенсії у 2027 році, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в разі якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна поновити протягом одного року з дати припинення. Для відновлення виплат необхідно виконати дві умови:

пройти фізичну ідентифікацію;

подати заяву про поновлення виплати.

Тривалість сеансу відеоідентифікації пенсіонерів у середньому становить близько 20 хвилин. Зазвичай цього часу достатньо для підтвердження особи отримувача виплат.

Під час сеансу працівник фонду перевіряє документи та ставить пенсіонеру запитання, що стосуються його особистих даних, трудової діяльності та інших відомостей, необхідних для встановлення особи.

Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати паспорт громадянина України або ID-картку. Під час сеансу відеоконференції потрібно показати документ уповноваженому працівнику Пенсійного фонду України та зачитати його реквізити. Йдеться про серію, номер, дату видачі паспорта та найменування органу, який його видав.

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