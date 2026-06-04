Перша робота: де пройти стажування в Україні Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Стажерка

Літо — традиційно гарний час для старту кар’єри. Багато компаній саме зараз набирають стажерів, пропонуючи можливість отримати реальний досвід роботи, навчання від експертів і навіть шанс залишитися в команді після завершення програми.

Ділимося добіркою від robota.ua із 10 стажуваннями у сферах фінансів, інженерії, логістики, PR, ІТ, аудиту та контролю якості.

Internship Program Summer’s Cool у Nestlé

📍 Белград, Загреб, Софія, Бухарест, Кишинів, Київ та Львів (гібридний формат)

Про роботодавця

Компанія зі сфери виробництва продуктів харчування та напоїв, відкрила набір на оплачувану літню програму стажування Summer’s Cool для студентів і нещодавніх випускників. Протягом трьох тижнів учасники працюватимуть над міжнародним проєктом, братимуть участь у воркшопах, тренінгах і менторських сесіях, а також співпрацюватимуть зі студентами з України, Болгарії, Румунії, Сербії, Хорватії та Молдови.

Стажування проходитиме з 6 до 24 липня у гібридному форматі. Податися можуть студенти та випускники, які володіють англійською мовою на рівні не нижче B2 та готові долучатися до онлайн- і офлайн-активностей.

Крайній термін подачі заявок — 5 червня.

Інженер-конструктор (стажер) у «Фаренхольц Інжиніринг»

📍 Віддалено

Європейське інженерне бюро з проєктування металоконструкцій запрошує долучитися до програми стажування. Програма діє для студентів старших курсів будівельних спеціальностей.

Що чекає на стажерів:

оплачуване стажування з першого дня роботи;

програма адаптації та навчання з ментором;

перспектива довгострокового працевлаштування після завершення стажування;

корпоративні курси англійської мови;

бонуси, додаткові вихідні та корпоративні заходи;

віддалений формат роботи з можливістю долучитися до команди в Одесі або Києві в майбутньому.

Стажер у відділ логістики в Limagrain Ukraine

📍 Київ (гібридний формат)

Про роботодавця

Роботодавець — українська філія міжнародної сільськогосподарської компанії, яка займається насінням польових та овочевих культур, зерновими інгредієнтами.

На стажування запрошують студентів старших курсів і випускників спеціальностей, пов’язаних із логістикою, економікою, ЗЕД або суміжними напрямами. Від кандидатів очікують знання англійської мови на рівні не нижче B1, впевнене володіння Excel та інших програм пакету Office 365.

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Серед переваг — гібридний формат роботи, курси англійської мови, страхування від нещасних випадків та критичних хвороб, оплачувані відпустки, безкоштовні обіди та підтримка наставників.

Пропонують строковий контракт на 8 місяців із перспективою продовження.

Молодший фахівець/фахівчиня з технічної підтримки користувачів (Energy Hub) в «Укренерго»

📍 Львів

Про роботодавця

Національний оператор системи передачі електроенергії України запрошує студентів старших курсів і молодих спеціалістів долучитися до програми стажування Energy Hub.

Серед завдань, які чекають на стажерів:

надання технічної підтримки користувачам;

допомога у вирішенні ІТ-інцидентів (під наглядом наставника);

участь в адмініструванні робочих місць;

допомога в обслуговуванні структурованих кабельних мереж;

консультація користувачів щодо роботи з ІТ-системами компанії;

взаємодія з командою технічної підтримки.

Стажер/стажерка у відділ продажів у JTI

📍 Львів

Про роботодавця

Міжнародна компанія зі сфери FMCG шукає стажера . Податися можуть кандидати з хорошими комунікаційними та аналітичними навичками, які вміють планувати свою роботу та готові навчатися. Серед обов’язкових вимог — наявність водійського посвідчення категорії B та досвід водіння від одного року.

Тривалість програми — 9 місяців.

Стажерам пропонують: офіційне працевлаштування, підтримку досвідчених наставників, часткову компенсацію витрат на харчування та транспорт, а також можливість отримати постійну роботу в компанії після завершення програми.

Контролер якості харчової продукції (стажер) у Roshen

📍 Бориспіль (трансфер із Києва)

Кондитерська корпорація запрошує на стажування до відділу якості на фабрику в Борисполі.

Серед обов’язків:

допомога у проведенні контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

відбір проб та передача їх у лабораторію;

ведення базових звітів і внесення результатів у журнали/системи;

участь у калібруванні обладнання та підтриманні порядку в лабораторії;

допомога під час внутрішніх аудитів та перевірок якості.

Роботодавець анонсує, серед іншого: медичне страхування, безкоштовні обіди та корпоративний трансфер до місця роботи.

Школа з аудиту The Big Audit Theory від Deloitte

📍 Київ/онлайн

Про роботодавця

Роботодавець — одна з найбільших міжнародних компаній у сфері аудиту, консалтингу, управління ризиками та фінансового консультування.

Компанія відкрила набір до безкоштовної школи-інтенсиву The Big Audit Theory для студентів і випускників, які хочуть розпочати кар’єру у сфері фінансів та аудиту. Програма триватиме шість днів — з 6 до 13 липня — та поєднає онлайн-навчання з офлайн-заходами у Києві.

Податися можуть студенти від третього курсу та випускники економічних спеціальностей із рівнем англійської мови не нижче Intermediate+.

Дедлайн подачі заявок — 5 червня.

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Стажер у PR-департамент у Kormotech

📍 Львів (повна або неповна зайнятість)

Про роботодавця

Міжнародна українська компанія із виробництва харчування для котів і собак шукає стажера у PR-департамент на 4 місяці.

Потрібно:

допомагати створювати комунікаційні матеріали (пресрелізи, лонгріди, тексти для різних каналів);

шукати інформацію та готувати контент;

брати участь у запуску проєктів та івентів;

підтримувати комунікацію з медіа та партнерами;

допомагати із презентаціями.

Молодший фінансовий контролер (стажування) у Cemark

📍 Кам’янець-Подільський

Роботодавець — частина міжнародної групи CRH, одного зі світових лідерів у виробництві будівельних матеріалів.

Шанс пройти відбір є у студентів або випускників фінансових, економічних, математичних спеціальностей, з рівнем англійської від B1+ та мобільних у межах України.

Пропонують: офіційне працевлаштування, менторську підтримку, тренінги з особистісного та професійного розвитку, корпоративні курси англійської, трансфер до підприємства.

Global Graduate Programme in Finance у «BAT Україна»

📍 Київ (гібридний формат)

Компанія відкрила набір на Global Graduate Programme in Finance — 18-місячну програму розвитку для студентів старших курсів та випускників, які хочуть побудувати кар’єру у фінансах та отримати менеджерську роль у міжнародній компанії.

Вакансія підходить для людей з інвалідністю та представників/ць інших чутливих груп.

Раніше ми ділилися добіркою сезонних вакансій на літо.

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