Бензинові vs гібриди: які авто купували в травні 2026 року (інфографіка)
У травні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% українського ринку нових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
У травні минулого року сукупна частка таких автомобілів становила 54,3%.
Найбільш популярні
Серед покупців залишаються бензинові моделі, на які припало 39,9% усіх продажів нових легкових авто. Роком раніше цей показник складав 36%.
Продовжують зміцнювати позиції гібридні автомобілі. Їхня частка на ринку зросла з 27,1% у травні 2025 року до 30,8% у травні цього року.
Збільшилася популярність дизельних моделей. У травні вони охопили 20,7% ринку нових легковиків проти 18,3% роком раніше.
Найбільше падіння зафіксовано в сегменті електромобілів. Якщо торік на них припадало 18,4% продажів нових авто, то нині їхня частка скоротилася до 8,5%.
Автомобілі з газобалонним обладнанням залишаються нішевим сегментом. Як і рік тому, на них припало менше 1% продажів нових легковиків.
Раніше Finance.ua писав, що за 4 місяці 2026 року українці ввезли з-за кордону 69,7 тисячі вживаних легкових автомобілів. Абсолютну більшість серед імпортованих машин становили кросовери — їхня частка сягнула 53%. Торік цей показник був на рівні 47%.
Також експерти видання WhatCar? склали рейтинг десяти найкращих недорогих автомобілів з пробігом. Всі ці моделі можна за суму менше ніж 13 405 доларів.
Але деякі моделі привертають багато уваги й виглядають привабливо на перший погляд, але це не завжди означає, що вони є вдалим вибором. Автомобільні експерти радять обережно ставитися до надто розрекламованих моделей, оскільки вони можуть мати серйозні проблеми з надійністю, високі витрати на експлуатацію або просто не відповідати реальним потребам водія.
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