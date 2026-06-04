Бензинові vs гібриди: які авто купували в травні 2026 року (інфографіка) Сьогодні 19:04 — Технології&Авто

Бензинові vs гібриди: які авто купували в травні 2026 року (інфографіка)

У травні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% українського ринку нових авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

У травні минулого року сукупна частка таких автомобілів становила 54,3%.

Найбільш популярні

Серед покупців залишаються бензинові моделі, на які припало 39,9% усіх продажів нових легкових авто. Роком раніше цей показник складав 36%.

Продовжують зміцнювати позиції гібридні автомобілі. Їхня частка на ринку зросла з 27,1% у травні 2025 року до 30,8% у травні цього року.

Збільшилася популярність дизельних моделей. У травні вони охопили 20,7% ринку нових легковиків проти 18,3% роком раніше.

Найбільше падіння зафіксовано в сегменті електромобілів. Якщо торік на них припадало 18,4% продажів нових авто, то нині їхня частка скоротилася до 8,5%.

Створено finance.ua за допомогою ШІ

Автомобілі з газобалонним обладнанням залишаються нішевим сегментом. Як і рік тому, на них припало менше 1% продажів нових легковиків.

Раніше Finance.ua писав , що за 4 місяці 2026 року українці ввезли з-за кордону 69,7 тисячі вживаних легкових автомобілів. Абсолютну більшість серед імпортованих машин становили кросовери — їхня частка сягнула 53%. Торік цей показник був на рівні 47%.

Також експерти видання WhatCar? склали рейтинг десяти найкращих недорогих автомобілів з пробігом. Всі ці моделі можна за суму менше ніж 13 405 доларів.

Але деякі моделі привертають багато уваги й виглядають привабливо на перший погляд, але це не завжди означає, що вони є вдалим вибором. Автомобільні експерти радять обережно ставитися до надто розрекламованих моделей, оскільки вони можуть мати серйозні проблеми з надійністю, високі витрати на експлуатацію або просто не відповідати реальним потребам водія.

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