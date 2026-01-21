ТОП-10 найкращих недорогих авто з пробігом Сьогодні 05:10 — Технології&Авто

10 найкращих недорогих авто з пробігом

Експерти видання WhatCar? склали рейтинг десяти найкращих недорогих автомобілів з пробігом.

Всі ці моделі можна за суму менше ніж 13 405 доларів.

До списку увійшли такі моделі:

Ford Fiesta,

Volkswagen Polo,

Skoda Kamiq,

Hyundai i10,

Ford Puma,

Ford Focus,

Skoda Karoq,

Dacia Duster,

Volkswagen Passat Estate

Audi TT.

Експерти відзначають, що всі ці автомобілі поєднують доступну ціну з достатньою надійністю та комфортом.

Хто лідер

Особливої уваги удостоївся хетчбек Ford Fiesta, який експерти назвали кращим серед усіх недорогих моделей з пробігом. На їхню думку, ця модель перевершує конкурентів завдяки керованості та комфорту підвіски, що робить її ідеальною для поїздок по звивистих дорогах.

Крім того, Ford Fiesta отримав високу оцінку за оснащення сучасними технологіями. Модель пропонує зручний інтер’єр і багатий функціонал, що рідко зустрічається в автомобілях такого цінового сегмента.

Недоліки

Водночас експерти зауважили і деякі недоліки хетчбека. До мінусів вони віднесли невеликий багажник порівняно з конкурентами, дешевий пластик в салоні та малопотужні базові двигуни. Незважаючи на це, Ford Fiesta залишається однією з найпривабливіших пропозицій на вторинному ринку.

Про це повідомили в «Укравтопромі». Нагадаємо, у 2025 році українці придбали 274,3 тис. вживаних легковиків, що на 24% більше, ніж за 12 місяців 2024 року. При цьому 77% із зареєстрованих торік б/у автівок були імпортовані з-за кордону.Про це повідомили в «Укравтопромі».

