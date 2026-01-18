Рейтинг найпопулярніших вживаних автівок у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 19:11 — Технології&Авто

Рейтинг найпопулярніших вживаних автівок у 2025 році (інфографіка)

У 2025 році українці придбали 274,3 тис. вживаних легковиків, що на 24% більше, ніж за 12 місяців 2024 року. При цьому 77% із зареєстрованих торік б/у автівок були імпортовані з-за кордону.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, середній вік ввезених вживаних авто становив 8,4 року.

Найпопулярнішими залишаються бензинові авто, які охопили 43% ринку.

Далі йдуть:

електромобілі — 31%;

дизельні — 18%;

гібриди 5%;

авто з ГБО — 3%.

