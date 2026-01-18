0 800 307 555
Рейтинг найпопулярніших вживаних автівок у 2025 році (інфографіка)

Технології&Авто
У 2025 році українці придбали 274,3 тис. вживаних легковиків, що на 24% більше, ніж за 12 місяців 2024 року. При цьому 77% із зареєстрованих торік б/у автівок були імпортовані з-за кордону.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, середній вік ввезених вживаних авто становив 8,4 року.
Найпопулярнішими залишаються бензинові авто, які охопили 43% ринку.
Далі йдуть:
  • електромобілі — 31%;
  • дизельні — 18%;
  • гібриди 5%;
  • авто з ГБО — 3%.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Payment systems