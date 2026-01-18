Рейтинг найпопулярніших вживаних автівок у 2025 році (інфографіка)
У 2025 році українці придбали 274,3 тис. вживаних легковиків, що на 24% більше, ніж за 12 місяців 2024 року. При цьому 77% із зареєстрованих торік б/у автівок були імпортовані з-за кордону.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, середній вік ввезених вживаних авто становив 8,4 року.
Найпопулярнішими залишаються бензинові авто, які охопили 43% ринку.
Далі йдуть:
- електромобілі — 31%;
- дизельні — 18%;
- гібриди 5%;
- авто з ГБО — 3%.
