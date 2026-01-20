0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 переоцінених автомобілів, які не радять купувати

Технології&Авто
2413
Експерти називають Jeep Wrangler одним із найбільш переоцінених автомобілів
Експерти називають Jeep Wrangler одним із найбільш переоцінених автомобілів
Деякі моделі привертають багато уваги й виглядають привабливо на перший погляд, але це не завжди означає, що вони є вдалим вибором. Автомобільні експерти радять обережно ставитися до надто розрекламованих моделей, оскільки вони можуть мати серйозні проблеми з надійністю, високі витрати на експлуатацію або просто не відповідати реальним потребам водія.
Експерти GoBankingRates назвали п’ять переоцінених моделей автівок, які вони не рекомендують для придбання.

Jeep Wrangler

Механіки та автомобільні фахівці відзначають, що у Jeep Wrangler є кілька типових проблем. У цієї моделі часто виходить з ладу трансмісія, а також були випадки проблем із рульовим керуванням через відому «смертельну хитавицю».
Крім того, бренд часто стикається з електричними несправностями.
Додатково фахівці кажуть, що варто враховувати, що Wrangler витрачає багато пального, особливо через великі шини та важкі додаткові елементи, а електрична версія 2028 року може мати проблеми з експлуатацією в складних умовах, зокрема на бездоріжжі.

Lincoln Navigator

У Lincoln Navigator експерти звертають увагу на високу ціну та швидкий знос, а також на те, що велику частину простору в салоні власники фактично не використовують.
Автомобіль має значні експлуатаційні витрати, і часто він купується з планами на сімейні поїздки, але на практиці більшість часу в машині їздить лише одна людина.
Читайте також

GMC Yukon Denali

GMC Yukon Denali схожий за проблемами на Lincoln Navigator: висока вартість, швидкий знос і великий салон, який рідко використовується. Експерти вказують, що покупці платять преміальну ціну за простір, який на практиці залишається порожнім більшу частину часу.

Land Rover Range Rover

Популярний автомобіль серед молодих водіїв, але експерти радять враховувати його високі витрати на експлуатацію.
У цієї моделі низька вартість при перепродажі, оскільки вона швидко зношується через ненадійну конструкцію. Часто виходять з ладу коробки передач CVT, а підвіска класу люкс має схильність до поломок, що призводить до дискомфорту під час їзди, особливо якщо проблема виникає з одного боку.
Читайте також

Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning має значно вищу ціну, ніж звичайний Ford F-150, але його буксирувальна здатність поступається бензиновій версії. Експерти зазначають, що електрична вантажівка може бути приємною в управлінні, але часто трапляються серйозні проблеми з електрикою, які можуть зачіпати всю систему або окремі елементи, зокрема задні двері. Крім того, підвіска не витримує інтенсивного використання і схильна до збоїв.
Раніше ми повідомляли про 7 електромобілів, які експерти не радять купувати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems